На заводе под Липецком прогремел взрыв

Два человека получили ожоги.

Сегодня утром в селе Сенцово на заводе «Либойл» прогремел взрыв. Как сообщили в пресс-службе ГУ МЧС Росси по Липецкой области, в 09.45 поступило сообщение от службы 112 о хлопке и последующем задымлении в цехе по производству рапсового масла (ретификационный) «Либойл» на улице Рапсовая в селе Сенцово.«На момент прибытия первого пожарно-спасательного подразделения наблюдалось разрушение кровли цеха, задымление в цехе ретификации в установке экстракции, площадь – 200 квадратных метров. Угрозы распространения на соседние дома и строения не было. Хлопок произошел в результате нарушения технологического процесса, при воспламенении паров экстракта эфиров и рапсового масла», - сообщили в ГУ МЧС.- 28 декабря в 09.42 при проведении зачистки оборудования во время планово-предупредительного ремонта в экстракционном отделении завода «Либойл» произошел взрыв,- рассказали в пресс-службе ГК «ЭФКО». - Все работники живы, у двоих ожоги средней тяжести. Им будет оказана необходимая помощь. В результате слаженной работы МЧС пожар оперативно потушен в течение 30-40 минут. Создана внутренняя комиссия для определения причин произошедшего.