Происшествия

сегодня, 11:11

На заводе под Липецком прогремел взрыв

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#взрыв #завод
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Два человека получили ожоги.

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Сегодня утром в селе Сенцово на заводе «Либойл» прогремел взрыв. Как сообщили в пресс-службе ГУ МЧС Росси по Липецкой области, в 09.45 поступило сообщение от службы 112 о хлопке и последующем задымлении в цехе по производству рапсового масла (ретификационный) «Либойл» на улице Рапсовая в селе Сенцово.  

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«На момент прибытия первого пожарно-спасательного подразделения наблюдалось разрушение кровли цеха, задымление в цехе ретификации в установке экстракции, площадь – 200 квадратных метров. Угрозы распространения на соседние дома и строения не было. Хлопок произошел в результате нарушения технологического процесса, при воспламенении паров экстракта эфиров и рапсового масла», - сообщили в ГУ МЧС.

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- 28 декабря в 09.42 при проведении зачистки оборудования во время планово-предупредительного ремонта в экстракционном отделении завода «Либойл» произошел взрыв,- рассказали в пресс-службе ГК «ЭФКО». - Все работники живы, у двоих ожоги средней тяжести. Им будет оказана необходимая помощь. В результате слаженной работы МЧС пожар оперативно потушен в течение 30-40 минут. Создана внутренняя комиссия для определения причин произошедшего.  

Фото пресс-службы ГУ МЧС РФ по Липецкой области.
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#взрыв #завод
11

Комментарии (3)

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Герасим

44 минуты назад
Просто вовремя нужно оборудование ремонтировать.... а деньги то жалко
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Вангую

сегодня, 11:34
Теперь майонез подорожает.
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А почему

сегодня, 11:24
Следователей до сих пор нет?
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