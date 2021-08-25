Происшествия

33 минуты назад

Ельчанин обогатил мошенников на 260 000 рублей

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#мошенничество #кредит
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Ельчанин обогатил мошенников на 260 000 рублей

Мужчина поверил, что ему помогает избежать проблем «сотрудник безопасности банка».

В отделение полиции Ельца обратился 27-летний мужчина с заявлением о мошенничестве. Он стал очередной жертвой «сотрудников банка», которые смогли обмануть клиента.

В течение всего дня ельчанину на сотовый телефон поступали звонки с различных абонентских номеров. Ответив на один из них, потерпевший узнал, что звонившим оказался «сотрудник безопасности банка» и на его имя мошенники пытаются оформить потребительский займ. Обеспокоенный ельчанин спросил о том, как не допустить этого, а работник ответил, что ему необходимо самому обратиться в банк и оформить и получить кредит в размере 260 000 рублей.

- После получения денежных средств, заявитель, следуя дальнейшим инструкциям злоумышленника, перевёл их на три указанных абонентских номера. Затем звонивший сказал, что деньги ельчанина находятся на безопасном счёте и скоро ему придут реквизиты для их получения, и завершил разговор, - сообщает полиция. - Только спустя пару дней мужчина решил обратиться в полицию, так как никакой информации ему не поступило и он понял, что его обманули мошенники.

Следственным отделом ОМВД России по Ельцу возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 159 УК РФ «Мошенничество в крупном размере».
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#мошенничество #кредит
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Комментарии (2)

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Сергей

7 минут назад
27 не 77. Опыта маловато :)
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Люди!

21 минуту назад
Ну сколько можно так вестись???
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