Скоро в школу: сколько денег потратят родители

Родителям школьников в этом году выплатили по 10 000 рублей. И тут же пошли разговоры о том, что выплата подстегнула цены на товары для детей. Однако Росстат опровергает это предположение.





Как считают Росстата? Они приходят в магазины и фиксируют цены на популярные товары, без учета скидок. При этом товары должны соответствовать определенным требованиям. Например, школьное платье для девочек должно быть сшито из плотного трикотажного волокна и подходить детям ростом от 128 до 164 сантиметров. Статистики каждую неделю сличают цены на не менее чем пять школьных платьев.



В школьный набор Росстата входит 9 наименований товаров для мальчиков и 11 для девочек. Список канцтоваров для всех одинаковый и содержит семь наименований.



В этом году школьные платья для девочек в Липецкой области Россат оценил в 2 003 рубля . В прошлом году платье можно было купить за 1 994 рубля.



Блузка для девочки подорожала на десять рублей (1 369 рублей в 2020 году и 1 378 рублей в 2021 году). Примерно на столько же выросли цены на юбки (1 507 рублей в 2021 году и 1 494 рубля в 2020 году).



Брюки для мальчика в 2020 году стоили 1 440 рублей, в 2021 году — 1 478 рублей. А вот рубашки выросли в цене побольше (811 рублей в 2021 году и 770 рублей в 2020 году). Туфли детские без учета пола стоят 1 486 рублей (1 443 рубля в 2020 году).



Тетради, по данным Росстата, подорожали буквально на копейки (6 рублей 62 копейки в 2020 году и 6 рублей 87 копеек в 2021 году), ручки (12 рублей 21 копейка в 2021 году и 11 рублей 96 копеек в 2020 году). Ранцы сотрудники Росстата в этом году нашли по цене 2 020 рублей (в прошлом году они стоили 1 925 рублей).



В общей сложности в этом году собрать в школу мальчика стоит 17 837 рублей , а девочку — 24 097 рублей. В прошлом году сборы мальчика, по данным статистиков, обошлись в 17 376 рублей , а девочки — в 23 751 рубль.



Цены на школьные товары в Липецкой области, по данным Росстата, мало отличаются от цен в других регионах страны. Мы не вошли в пятерки областей ни с с самыми высокими, ни с самыми низкими ценами.



GOROD48 также сходил по магазинам и изучил цены на школьные товары. Мы посетили рынок, магазин детских товаров, магазин для состоятельных родителей, а также сличили цены в интернет-магазинах.



Если уж решили экономить, надо покупать в интернет-магазинах, в них самый широкий разброс цен. Ту же блузку для девочки можно купить и за 500 рублей, и за 3 500 рублей. Экипировать ребенка на рынке — не самый экономичный вариант.







Зато на рынке можно купить белый фартук. Продавец уверяет — покупают по нескольку штук в день.







Магазины детских товаров активно завлекают покупателей скидками. Разброс цен в одной и той же торговой точке может достигать тысячи рублей: одно платье попроще, другое поинтереснее.







Цены на детскую обувь не сильно отличаются от цен на взрослую. При том, что детям ее приходится покупать максимум на сезон.







— Школьные вещи должны быть не только стильными и красивыми, но и еще и прочными, — размышляет отец первоклассника.



Например, цены на ранцы в магазинах различаются в… двадцать раз. Понятно, что совсем дешевый вариант вряд ли прослужит долго. Ранец должен быть удобным, а еще, желательно, чтобы на нем была красивая и яркая картинка.







Спрос рождает предложение, школьную форму можно купить и в несколько раз дороже, чем подсчитал Росстат. Ни один детский магазин не пустует.











Кстати, в дорогих детских магазинах есть товары и по демократичным ценам.







А еще в магазинах полно сопутствующих товаров, которые не учли сотрудники Росстата.







Какая девочка пройдет мимо такого стенда, а он, как назло, установлен на самом видном месте.







Те же канцтовары можно купить и «буквально за копейки», и «чуть не разориться». Маркетологи хорошо знают свою работу.











— Я стараюсь покупать товары для школы в конце учебного года или зимой на распродажах, когда они стоят дешевле. С одеждой, конечно, так не получается, но можно купить и на вырост, — делится опытом мама младшеклассницы.



Собрать ребенка к 1 сентября на сумму, которую официально определили сотрудники Росстата для Липецкой области, вполне возможно. Мы нашли школьные товары, которые стоят значительно дешевле. Но, всегда есть нюансы. Не каждый ребенок захочет носить то, что необременительно для родительского кошелька. А в школы нередко имеют еще и свои требования и к форме, и даже к цвету тетрадок. Накануне 1 сентября Росстат подсчитал стоимость набора товаров для российских школьников в 2021 году. По сравнению с прошлым годом для мальчиков он увеличился на 4,1%, для девочек на 3,9%. Это ниже инфляции в стране.Как считают Росстата? Они приходят в магазины и фиксируют цены на популярные товары, без учета скидок. При этом товары должны соответствовать определенным требованиям. Например, школьное платье для девочек должно быть сшито из плотного трикотажного волокна и подходить детям ростом от 128 до 164 сантиметров. Статистики каждую неделю сличают цены на не менее чем пять школьных платьев.В школьный набор Росстата входит 9 наименований товаров для мальчиков и 11 для девочек. Список канцтоваров для всех одинаковый и содержит семь наименований.В этом году школьные платья для девочек в Липецкой области Россат оценил в 2 003 рубля . В прошлом году платье можно было купить за 1 994 рубля.Блузка для девочки подорожала на десять рублей (1 369 рублей в 2020 году и 1 378 рублей в 2021 году). Примерно на столько же выросли цены на юбки (1 507 рублей в 2021 году и 1 494 рубля в 2020 году).Брюки для мальчика в 2020 году стоили 1 440 рублей, в 2021 году — 1 478 рублей. А вот рубашки выросли в цене побольше (811 рублей в 2021 году и 770 рублей в 2020 году). Туфли детские без учета пола стоят 1 486 рублей (1 443 рубля в 2020 году).Тетради, по данным Росстата, подорожали буквально на копейки (6 рублей 62 копейки в 2020 году и 6 рублей 87 копеек в 2021 году), ручки (12 рублей 21 копейка в 2021 году и 11 рублей 96 копеек в 2020 году). Ранцы сотрудники Росстата в этом году нашли по цене 2 020 рублей (в прошлом году они стоили 1 925 рублей).В общей сложности в этом году собрать в школу мальчика стоит 17 837 рублей , а девочку — 24 097 рублей. В прошлом году сборы мальчика, по данным статистиков, обошлись в 17 376 рублей , а девочки — в 23 751 рубль.Цены на школьные товары в Липецкой области, по данным Росстата, мало отличаются от цен в других регионах страны. Мы не вошли в пятерки областей ни с с самыми высокими, ни с самыми низкими ценами.GOROD48 также сходил по магазинам и изучил цены на школьные товары. Мы посетили рынок, магазин детских товаров, магазин для состоятельных родителей, а также сличили цены в интернет-магазинах.Если уж решили экономить, надо покупать в интернет-магазинах, в них самый широкий разброс цен. Ту же блузку для девочки можно купить и за 500 рублей, и за 3 500 рублей. Экипировать ребенка на рынке — не самый экономичный вариант.Зато на рынке можно купить белый фартук. Продавец уверяет — покупают по нескольку штук в день.Магазины детских товаров активно завлекают покупателей скидками. Разброс цен в одной и той же торговой точке может достигать тысячи рублей: одно платье попроще, другое поинтереснее.Цены на детскую обувь не сильно отличаются от цен на взрослую. При том, что детям ее приходится покупать максимум на сезон.— Школьные вещи должны быть не только стильными и красивыми, но и еще и прочными, — размышляет отец первоклассника.Например, цены на ранцы в магазинах различаются в… двадцать раз. Понятно, что совсем дешевый вариант вряд ли прослужит долго. Ранец должен быть удобным, а еще, желательно, чтобы на нем была красивая и яркая картинка.Спрос рождает предложение, школьную форму можно купить и в несколько раз дороже, чем подсчитал Росстат. Ни один детский магазин не пустует.Кстати, в дорогих детских магазинах есть товары и по демократичным ценам.А еще в магазинах полно сопутствующих товаров, которые не учли сотрудники Росстата.Какая девочка пройдет мимо такого стенда, а он, как назло, установлен на самом видном месте.Те же канцтовары можно купить и «буквально за копейки», и «чуть не разориться». Маркетологи хорошо знают свою работу.— Я стараюсь покупать товары для школы в конце учебного года или зимой на распродажах, когда они стоят дешевле. С одеждой, конечно, так не получается, но можно купить и на вырост, — делится опытом мама младшеклассницы.Собрать ребенка к 1 сентября на сумму, которую официально определили сотрудники Росстата для Липецкой области, вполне возможно. Мы нашли школьные товары, которые стоят значительно дешевле. Но, всегда есть нюансы. Не каждый ребенок захочет носить то, что необременительно для родительского кошелька. А в школы нередко имеют еще и свои требования и к форме, и даже к цвету тетрадок.