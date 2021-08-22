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Липецкие «мальдивы» в 11 фотографиях

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#соцсети #девушки #бикини
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Липчане не спешат провожать лето.

По народным приметам купание в водоемах советуют прекращать со 2 августа. Но выдавшееся жаркое лето 2021 года приводит липчан к воде. Одно из излюбленным мест отдыха – Силикатные озера, которые многие из-за своеобразного пейзажа называют липецкими «мальдивами». Отдыхающие охотно делятся эффектными снимкам с озер в Instagram.























Силикатные озера — один из ярких примеров постиндустриальных ландшафтов, гармонично вписавшихся в окружающую природу. История происхождения озёр достаточно обычная для многих уголков России. Это каскад карьеров, которые остались после добычи песка для изготовления силикатного кирпича, то есть озёра искусственного происхождения.
1508
#соцсети #девушки #бикини
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