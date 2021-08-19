Коронавирус

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Роспотребнадзор рассказал: сколько липчан заболели COVID-19 после прививки

17 1970
#коронавирус #прививка
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Роспотребнадзор рассказал: сколько липчан заболели COVID-19 после прививки

Санитарные врачи пришли к выводу, что заболеваемость COVID-19 у жителей Липецкой области сделавших полный курс прививок в 60 раз ниже, чем у непривитых.

По данным регионального управления Роспотребнадзора, случаи инфицирования коронавирусной инфекцией зарегистрированы у 181 человека (0,05% от общего числа вакцинировавшихся)  получивших первую аппликацию вакцины от коронавируса, у 201 человека (0,07%) получивших вторую аппликацию. Серьезных поствакцинальных осложнений санитарные врачи не зарегистрировали.

Первую аппликацию вакцины против коронавирусной инфекции получили 38% взрослого населения Липецкой области, вторую — 32%. Жители региона прививаются вакцинами «ГамКовидВак», «ЭпиВакКорона», «КовиВак» и «Спутник Лайт».

Санитарные врачи проанализировали статистику заболеваемости и пришли к выводу: те, кто сделал прививки, болеют COVID-19  в 60-т раз реже, чем те, кто не стал прививаться. 
17 1970
#коронавирус #прививка
3

Комментарии (17)

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!!!!

4 минуты назад
Роспотребпозор какая ложь. За всю историю человечества никогда летом не было никаких эпидемий орви. 90 % заболевших это уколотые.
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Обычный человек

8 минут назад
Ковид диссидент, если бы давали реальную статистику а не " написанную сверху ", то будет как в Израиле...))
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Липчанин

13 минут назад
народ, мы никакой статистике не верим. Своим умом живем
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Ковид диссидент

15 минут назад
Если бы ширялись жижей Пфайзер, заболевших бы было 70% как в Израиле
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народ

15 минут назад
а что, кто-то еще верит этой "официальной" статистике?
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Откуда

23 минуты назад
Русалка, знаешь , а у меня есть другая информация !
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зрк

27 минут назад
в этой стране кому то верить себя неуважать
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шты

27 минут назад
И это только с поддельными справками. предсавте ситуацию у тех двух действительно привитых.
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Русалка

33 минуты назад
Я, Потому, что они если и болеют, то легко или средней тяжести - БЕЗ тому подтверждение !
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Нагнетание

34 минуты назад
обстановки страха и ничего более !
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