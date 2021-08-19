Роспотребнадзор рассказал: сколько липчан заболели COVID-19 после прививки

Санитарные врачи пришли к выводу, что заболеваемость COVID-19 у жителей Липецкой области сделавших полный курс прививок в 60 раз ниже, чем у непривитых.

По данным регионального управления Роспотребнадзора, случаи инфицирования коронавирусной инфекцией зарегистрированы у 181 человека (0,05% от общего числа вакцинировавшихся) получивших первую аппликацию вакцины от коронавируса, у 201 человека (0,07%) получивших вторую аппликацию. Серьезных поствакцинальных осложнений санитарные врачи не зарегистрировали.



Первую аппликацию вакцины против коронавирусной инфекции получили 38% взрослого населения Липецкой области, вторую — 32%. Жители региона прививаются вакцинами «ГамКовидВак», «ЭпиВакКорона», «КовиВак» и «Спутник Лайт».



Санитарные врачи проанализировали статистику заболеваемости и пришли к выводу: те, кто сделал прививки, болеют COVID-19 в 60-т раз реже, чем те, кто не стал прививаться.

