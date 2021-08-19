сегодня, 15:37
Роспотребнадзор рассказал: сколько липчан заболели COVID-19 после прививки
Санитарные врачи пришли к выводу, что заболеваемость COVID-19 у жителей Липецкой области сделавших полный курс прививок в 60 раз ниже, чем у непривитых.
Первую аппликацию вакцины против коронавирусной инфекции получили 38% взрослого населения Липецкой области, вторую — 32%. Жители региона прививаются вакцинами «ГамКовидВак», «ЭпиВакКорона», «КовиВак» и «Спутник Лайт».
Санитарные врачи проанализировали статистику заболеваемости и пришли к выводу: те, кто сделал прививки, болеют COVID-19 в 60-т раз реже, чем те, кто не стал прививаться.
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