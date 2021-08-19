Жители липецкого села боятся лишиться дороги к своим домам

Земельный участок, по которому сейчас проходит дорога, выставили на продажу.









- Администрация Липецкого района продает с публичного аукциона в частную собственность участок, по которому проходит единственная дорога к пяти частным жилым домам, все дома новые, в четырёх из них живут семьи с маленькими детьми. Мы уже написали коллективную жалобу в администрацию и в прокуратуру района.



Заместитель главы администрации Липецкого муниципального района Андрей Герасимов очень удивился, узнав об обращении в редакцию.

- Мне казалось, что вопрос улажен, и мы жителям всё доходчиво объяснили, - рассказал Андрей Герасимов. - Речь идёт об участке, находящемся в муниципальной собственности. Проезд к домам по нему никогда не был предусмотрен: жители сами отсыпали его щебнем и сделали себе дорогу! Проезд будет организован с другой стороны. Однако жители этих домов могут выкупить участок, аукцион по его продаже открыт для всех, стартовая цена объекта — около 450 тысяч рублей… - Администрация Липецкого района продает с публичного аукциона в частную собственность участок, по которому проходит единственная дорога к пяти частным жилым домам, все дома новые, в четырёх из них живут семьи с маленькими детьми. Мы уже написали коллективную жалобу в администрацию и в прокуратуру района.- Мне казалось, что вопрос улажен, и мы жителям всё доходчиво объяснили, - рассказал Андрей Герасимов. - Речь идёт об участке, находящемся в муниципальной собственности. Проезд к домам по нему никогда не был предусмотрен: жители сами отсыпали его щебнем и сделали себе дорогу! Проезд будет организован с другой стороны. Однако жители этих домов могут выкупить участок, аукцион по его продаже открыт для всех, стартовая цена объекта — около 450 тысяч рублей…













В редакцию GOROD48 обратился житель села Елецкое Липецкого района Михаил Лопатин. Михаил рассказал, что земельный участок, по которому проходит дорога к пяти частным домам села, сейчас продают и в скором времени он и его соседи могут остаться совсем без подъезда к своим участкам.Андрей Герасимов добавил, что позиция администрации была обстоятельно обоснована в официальном ответе жителям на их обращение.- Земельный участок с кадастровым номером 48:13:1220127:254 образован путем выдела из земельного участка с кадастровым номером 48:13:1220127:6, находящегося в собственности Липецкого муниципального района Липецкой области с 2010 года. Участок не является землями общего пользования, - говорится в официальном ответе. - В случае невозможности проезда по земельному участку с кадастровым номером 48:13:1220127:254 администрацией сельского поселения Ленинский сельсовет будет решен вопрос по организации проезда к жилым домам через другую территорию.- Да, дорогу обещают, но когда? Пусть сначала построят новую дорогу, а потом продают старую, - настаивают жители пяти домов. - Пока это единственный возможный проезд не только для нас, но и для машины, которая возит продукты в школу села Ленина. Мы хотим, чтобы аукцион по продаже земельного участка был отменён, чтобы участок сняли с торгов! Мы боимся быть отрезанными от цивилизации, боимся остаться без проезда.На предложение самим купить участок липчане пока разводят руками: такая идея была, но с учётом, что в ходе аукциона стоимость лота может существенно вырасти, для пяти семей это слишком накладно.