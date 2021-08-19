233 новых случая, восемь умерших – суточная статистика эпидемии

За минувшие сутки в Липецкой области выявлены 233 случая инфицирования коронавирусом, 190 человек из ранее заболевших COVID-19 выздоровели, восемь пациентов коронавирусных госпиталей скончались. Такие данные сегодня приводит сайт официальной информации о коронавирусной эпидемии в России стопкоронавирус.рф.



С начала эпидемии, по данным сайта, в Липецкой области выявлено 44 265 случаев инфицирования коронавирусом, 37 922 из заболевших выздоровели, 1 302 человек от COVID-19 скончались.



В России за сутки зафиксированы 21 058 случаев инфицирования коронавирусом, 24 017 человек из ранее заболевших COVID-19 выздоровели, 791 человек от болезни умер.



С начала эпидемии коронавирусной инфекцией заболели 6 684 531 жителей страны, 5 963 054 из них выздоровели, эпидемия унесла жизни 173 700 человек.



