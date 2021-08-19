Коронавирус

14 минут назад

233 новых случая, восемь умерших – суточная статистика эпидемии

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#коронавирус
233 новых случая, восемь умерших – суточная статистика эпидемии
За минувшие сутки в Липецкой области выявлены 233 случая инфицирования коронавирусом, 190 человек из ранее заболевших COVID-19 выздоровели,  восемь пациентов коронавирусных госпиталей скончались. Такие данные сегодня приводит сайт официальной информации о коронавирусной эпидемии в России стопкоронавирус.рф.

С начала эпидемии, по данным сайта, в Липецкой области выявлено 44 265 случаев инфицирования коронавирусом, 37 922 из заболевших выздоровели, 1 302 человек от COVID-19 скончались.

В России за сутки зафиксированы 21 058 случаев инфицирования коронавирусом, 24 017 человек из ранее заболевших COVID-19 выздоровели, 791 человек от болезни умер.

С начала эпидемии коронавирусной инфекцией заболели 6 684 531 жителей страны, 5 963 054 из них выздоровели, эпидемия унесла жизни 173 700 человек. 

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#коронавирус

Комментарии (1)

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* липчанин

9 минут назад
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