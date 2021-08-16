В России

54 минуты назад

9-летний мальчик утонул в речке в Белгородской области

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#несчастный случай на воде #дети

СК РФ проводит проверку.

Накануне утрмо в полицию поступило сообщение о гибели в реке Разуменка в районе села Ястребово Белгородской области 9-летнего мальчика. На место происшествия выехал следователь следственного отдела и следователь-криминалист из аппарата управления.

По предварительным данным, четверо мальчиков из села Ястребово накануне утром отправились кататься на велосипедах. Находясь около реки Разуменка, в районе дамбы, они решили войти в воду. Поскользнувшись на покрытой водорослями бетонной плите, 11-летний мальчик упал в воду. Его 9-летний брат пытался его вытащить, но сам упал. 11-летнего юношу из воды достал приятель, спасти 9-летнего ребенка ребятам не удалось. О случившемся они сообщили родителям и спасателям, - говорится в сообщении СК РФ по Белгородской области.

Следственным отделом по Белгородскому району СУ СК РФ по Белгородской области организовано проведение доследственной проверки по факту гибели на водоеме несовершеннолетнего.

Следователем совместно со следователем-криминалистом было осмотрено место происшествия, установлены и опрошены очевидцы произошедшего, изучаются условия проживания и воспитания пострадавшего. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.
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#несчастный случай на воде #дети

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