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21-летний парень задержан по подозрению в убийстве 18-летней Елены Быковой

13 5245
#убийство
5
21-летний парень задержан по подозрению в убийстве 18-летней Елены Быковой

По версии следствия, девушка была убита ударом кулаком в голову вечером 9 августа в общежитии, а спустя двое суток её тело спрятали в кустах за гаражом.

Как сообщает пресс-служба СУ СК России по Липецкой области, Следственным отделом по Левобережному округу Липецка СУ СК России по Липецкой области задержан подозреваемый в убийстве 18-летней жительницы Лебедянского района, тело которой вчера было обнаружено за гаражом на улице 9 Мая с признаками насильственной смерти. Действия 21-летнего жителя Лев-Толстовского района квалифицированы по ч. 1 ст. 105 УК РФ (убийство).

Напомним, о местонахождении 18-летней Елены Быковой не было ничего известно с 9 августа. Её искали не только полицейские, но и многочисленные волонтёры. Ранее были обнародованы слова парня девушки, который рассказал, что перед ее исчезновением они поссорились в районе стадиона «Динамо», и Елена пошла по направлению к территории зоопарка. Её телефон в последний раз находился в сети в районе Тракторный. А нашли тело 15 августа за гаражным боксом в районе улицы 9 Мая.

- В результате следственных действий и оперативно-розыскных мероприятий по подозрению в совершении особо тяжкого преступления задержан 21-летний житель Лев-Толстовского района, с которым потерпевшая приехала в Липецк к их общему знакомому, - сообщили в пресс-службе СУ СК России по Липецкой области. - По версии следствия, находясь в одной из комнат общежития, вечером 9 августа в ходе конфликта подозреваемый нанес своей подруге удары кулаком по голове, от которых потерпевшая потеряла сознание. Спустя почти двое суток после избиения подозреваемый при помощи хозяина комнаты с целью сокрытия преступления вынесли тело из общежития, спрятав его в кустах за гаражом. Подозреваемый задержан, решается вопрос об избрании ему меры пресечения в виде заключения под стражу. Вину в совершении особо тяжкого преступления признал частично, выдвинув свою версию произошедшего. С целью проверки его доводов и установления всех обстоятельств проводится комплекс следственных действий и судебных экспертиз. Расследование уголовного дела продолжается.

- В результате реализации комплекса оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками уголовного розыска установлена личность предполагаемого убийцы 18-летней жительницы Лебедянского района, а также место преступления, свидетели и очевидцы, - добавили в пресс-службе УМВД России по Липецкой области. - Девушка несколько дней находилась в розыске как пропавшая без вести. Подозреваемый - 21-летний неработающий житель Липецкой области задержан оперативными сотрудниками. Сотрудниками полиции осуществляется оперативное сопровождение уголовного дела.

13 5245
#убийство
5

Комментарии (13)

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следствие ведут Колобки

11 минут назад
Это что получается... 9-го её , значит., убили , а спустя двоё суток её тело спрятали в кустах за гаражами... А нашли только 15-го... И все эти дни она там пролежала , и никто её так и не заметил , из владельцев этих гаражей... И даже из прохожих... А нашли получается только 15-го... Странно как-то это всё ... И кто её нашёл?!! И как нашли!!? Никакой информации об этом нет!!!
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Гость

12 минут назад
Вован, легко причём.. Голова жизненно важный орган
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Любопытному

13 минут назад
В туалет пошли,скорее всего.
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хозяин комнаты - задержан ? За соучастие ?

18 минут назад
подозреваемый при помощи хозяина комнаты с целью сокрытия преступления
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Гость

26 минут назад
При чем тут старуха!? Вы что идиоты? Запросто можно убить человека ударом кулака. А сосуды у молодых сейчас чаще лопаются, чем у пожилых.
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Любопытный Зевака

27 минут назад
А кто её вообще нашёл за этими гаражами?! Как вы вышли на это место?!!!! Расскажите всё по-подробнее , пожалуйста! Интересно всё-таки!!!
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Мужик

29 минут назад
Надо и второго за участие привлечь.Труп был в его комнате+он ещё помогал этому тело выносить.Почему за содействие привлекать перестали...Или что,он его запугал?Не рассказывайте сказки..
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Татьяна

30 минут назад
Я так и думала,что это её паренёк!!
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да

31 минуту назад
год условно дадут в лучшем случае
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Иван

36 минут назад
Нужно было скорую вызывать,а не прятаться ! Можно было спасти ! Царство Небесное!
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