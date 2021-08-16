21-летний парень задержан по подозрению в убийстве 18-летней Елены Быковой

По версии следствия, девушка была убита ударом кулаком в голову вечером 9 августа в общежитии, а спустя двое суток её тело спрятали в кустах за гаражом.

Как сообщает пресс-служба СУ СК России по Липецкой области, Следственным отделом по Левобережному округу Липецка СУ СК России по Липецкой области задержан подозреваемый в убийстве 18-летней жительницы Лебедянского района, тело которой вчера было обнаружено за гаражом на улице 9 Мая с признаками насильственной смерти. Действия 21-летнего жителя Лев-Толстовского района квалифицированы по ч. 1 ст. 105 УК РФ (убийство).

Напомним, о местонахождении 18-летней Елены Быковой не было ничего известно с 9 августа . Её искали не только полицейские, но и многочисленные волонтёры. Ранее были обнародованы слова парня девушки, который рассказал, что перед ее исчезновением они поссорились в районе стадиона «Динамо», и Елена пошла по направлению к территории зоопарка. Её телефон в последний раз находился в сети в районе Тракторный. А нашли тело 15 августа за гаражным боксом в районе улицы 9 Мая.



- В результате следственных действий и оперативно-розыскных мероприятий по подозрению в совершении особо тяжкого преступления задержан 21-летний житель Лев-Толстовского района, с которым потерпевшая приехала в Липецк к их общему знакомому, - сообщили в пресс-службе СУ СК России по Липецкой области. - По версии следствия, находясь в одной из комнат общежития, вечером 9 августа в ходе конфликта подозреваемый нанес своей подруге удары кулаком по голове, от которых потерпевшая потеряла сознание. Спустя почти двое суток после избиения подозреваемый при помощи хозяина комнаты с целью сокрытия преступления вынесли тело из общежития, спрятав его в кустах за гаражом. Подозреваемый задержан, решается вопрос об избрании ему меры пресечения в виде заключения под стражу. Вину в совершении особо тяжкого преступления признал частично, выдвинув свою версию произошедшего. С целью проверки его доводов и установления всех обстоятельств проводится комплекс следственных действий и судебных экспертиз. Расследование уголовного дела продолжается.





- В результате реализации комплекса оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками уголовного розыска установлена личность предполагаемого убийцы 18-летней жительницы Лебедянского района, а также место преступления, свидетели и очевидцы, - добавили в пресс-службе УМВД России по Липецкой области. - Девушка несколько дней находилась в розыске как пропавшая без вести. Подозреваемый - 21-летний неработающий житель Липецкой области задержан оперативными сотрудниками. Сотрудниками полиции осуществляется оперативное сопровождение уголовного дела.