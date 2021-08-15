Происшествия

сегодня, 14:11

Тело пропавшей 18-летней девушки нашли в Липецке

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#пропавшие без вести
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Тело пропавшей 18-летней девушки нашли в Липецке

О местонахождении девушки не было ничего известно с 9 августа. 

Как сообщает региональная общественная организация «Добровольная народная дружина Липецкой области «Патруль»,  пропавшая 9 августа Елена Быкова найдена погибшей. 

По данным GOROD48, тело девушки обнаружено в районе Новолипецка недалеко от старого здания ГИБДД.  

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Напомним, о местонахождении Елены Быковой  не было ничего известно с 9 августа. Ранее были обнародованы слова парня девушки, который рассказал, что перед ее исчезновением они поссорились в районе стадиона «Динамо», и Елена пошла по направлению к территории зоопарка. На вечер 15 августа был объявлен очередной сбор волонтёров для поиска Елены Быковой у городского ДК. Дело в том, что в последний раз ее телефон находился в сети в районе Тракторный.

Фото - https://vk.com/patrul48
 

13 10091
#пропавшие без вести
13

Комментарии (13)

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пролетарий

5 минут назад
жаль, что же стало причиной смерти? Молодая красивая девочка, как жаль!
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Почему

7 минут назад
в группе Патруля нет этого поста?
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Липецк

14 минут назад
Кстати, сороколетнюю женщину тоже
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Вася ЖуЛЁК

31 минуту назад
Скудная информация , где подробности ? Может маньяк завёлся или неразделённая любовь.
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Провинциалка

33 минуты назад
Ну теперь все злопыхатели найденной живой Марии Труновой могут быть счастливы!
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кит

35 минут назад
Жаль девчонку,лучше бы у дедушки пряталась.Сама покончила с собой или убийство? Об этом в средствах массовой информации вряд ли напишут,скрывают от народа правду
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бабушка Нюра

сегодня, 14:39
Кто её так?! И за что!!?? Ироды!!!
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?

сегодня, 14:36
ГИБДД * ?
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Биомасса

сегодня, 14:30
Ещё и жить то не начала...
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Мимоходом

сегодня, 14:29
В районе Новолипецка. А причём ту зоопарк?
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