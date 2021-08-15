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Тело пропавшей 18-летней девушки нашли в Липецке
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О местонахождении девушки не было ничего известно с 9 августа.
Как сообщает региональная общественная организация «Добровольная народная дружина Липецкой области «Патруль», пропавшая 9 августа Елена Быкова найдена погибшей.
Напомним, о местонахождении Елены Быковой не было ничего известно с 9 августа. Ранее были обнародованы слова парня девушки, который рассказал, что перед ее исчезновением они поссорились в районе стадиона «Динамо», и Елена пошла по направлению к территории зоопарка. На вечер 15 августа был объявлен очередной сбор волонтёров для поиска Елены Быковой у городского ДК. Дело в том, что в последний раз ее телефон находился в сети в районе Тракторный.
Фото - https://vk.com/patrul48
По данным GOROD48, тело девушки обнаружено в районе Новолипецка недалеко от старого здания ГИБДД.
Напомним, о местонахождении Елены Быковой не было ничего известно с 9 августа. Ранее были обнародованы слова парня девушки, который рассказал, что перед ее исчезновением они поссорились в районе стадиона «Динамо», и Елена пошла по направлению к территории зоопарка. На вечер 15 августа был объявлен очередной сбор волонтёров для поиска Елены Быковой у городского ДК. Дело в том, что в последний раз ее телефон находился в сети в районе Тракторный.
Фото - https://vk.com/patrul48
13 10091
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