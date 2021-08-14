Происшествия

сегодня, 14:12

Волонтеры «Патруля» намерены прочесать в поисках девушки «Тракторный»

4 955
#без вести пропавшие
2
Волонтеры «Патруля» намерены прочесать в поисках девушки «Тракторный»

Телефон пропавшей липчаник последний раз был в сети в этом районе.

В Липецке волонтеры ищут 18-летнюю Елену Быкову – девушка с 9 августа не выходит на связь. Ранее она никогда не пропадала. Ее исчезновению предшествовала ссора с молодым человеком.

Как сообщили GOROD48 РОО ДНД «Патруль», последний раз ее телефон был в сети в районе Тракторостроителей в Липецке. 

- Сегодня мы планируем начать поиски на местности силами нашей организации. В случае появления новой информации и отсутствии положительного результата будем просить неравнодушных людей принять участие в поисковой операции, - рассказал руководитель РОО ДНД «Патруль» Игорь Зарницкий.
4 955
#без вести пропавшие
2

Комментарии (4)

комментарии обновляются
Написать комментарий
Как гость
Нажимая на кнопку "Опубликовать", вы соглашаетесь с правилами.

Сергей

21 минуту назад
Может я скажу ерунду , но история с той девушкой которую буквально весь город искал очень подорвала отношение и интерес к поиску пропавших. Люди переживали , участвовали в поисках и тд. а потом никто ничего внятно не объяснил. Родители обязаны были выступить и сказать что спасибо всем за участие , чтобы у людей не опускались руки при поисках других людей. Но возможно я не прав и это только я так думаю. Надеюсь эта девушка найдётся и побыстрее .
ответить

Липецк

26 минут назад
Все 35 лет можно дать девочке
ответить

боровик

29 минут назад
симпатичная
ответить

Гость

41 минуту назад
Что за мода пошла?
ответить

Еще в рубрике

ДТП на Фрунзе предшествовала погоня
#ДТП #погоня
8
ДТП на Фрунзе предшествовала погоня

сегодня, 12:11

Происшествия
Видеорегистратор записал столкновение «Пежо» и «Хендая» в центре Липецка
#ДТП
22
Видеорегистратор записал столкновение «Пежо» и «Хендая» в центре Липецка

сегодня, 10:06

Происшествия
На площади Революции «Тойота» вылетела на встречку и врезалась в «Ниссан»
#ДТП
4
На площади Революции «Тойота» вылетела на встречку и врезалась в «Ниссан»

сегодня, 09:45

Происшествия
Кроссовер «Киа» перевернулся на крышу после столкновения с «Маздой»
#ДТП
17
Кроссовер «Киа» перевернулся на крышу после столкновения с «Маздой»

сегодня, 09:13

Происшествия
У пенсионера в Ельце украли деньги с банковской карты
#кража
3
У пенсионера в Ельце украли деньги с банковской карты

сегодня, 08:05

Происшествия
После взрыва маршрутки в Воронеже соцсети и СМИ «похоронили» липчанку
#Воронеж #взрыв
3
После взрыва маршрутки в Воронеже соцсети и СМИ «похоронили» липчанку

вчера, 23:55

Происшествия