Происшествия
сегодня, 14:12
Волонтеры «Патруля» намерены прочесать в поисках девушки «Тракторный»
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Телефон пропавшей липчаник последний раз был в сети в этом районе.
В Липецке волонтеры ищут 18-летнюю Елену Быкову – девушка с 9 августа не выходит на связь. Ранее она никогда не пропадала. Ее исчезновению предшествовала ссора с молодым человеком.
Как сообщили GOROD48 РОО ДНД «Патруль», последний раз ее телефон был в сети в районе Тракторостроителей в Липецке.
- Сегодня мы планируем начать поиски на местности силами нашей организации. В случае появления новой информации и отсутствии положительного результата будем просить неравнодушных людей принять участие в поисковой операции, - рассказал руководитель РОО ДНД «Патруль» Игорь Зарницкий.
Как сообщили GOROD48 РОО ДНД «Патруль», последний раз ее телефон был в сети в районе Тракторостроителей в Липецке.
- Сегодня мы планируем начать поиски на местности силами нашей организации. В случае появления новой информации и отсутствии положительного результата будем просить неравнодушных людей принять участие в поисковой операции, - рассказал руководитель РОО ДНД «Патруль» Игорь Зарницкий.
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Сергей
Липецк
боровик
Гость