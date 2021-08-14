Волонтеры «Патруля» намерены прочесать в поисках девушки «Тракторный»

Телефон пропавшей липчаник последний раз был в сети в этом районе.

В Липецке волонтеры ищут 18-летнюю Елену Быкову – девушка с 9 августа не выходит на связь. Ранее она никогда не пропадала. Ее исчезновению предшествовала ссора с молодым человеком.



Как сообщили GOROD48 РОО ДНД «Патруль», последний раз ее телефон был в сети в районе Тракторостроителей в Липецке.



- Сегодня мы планируем начать поиски на местности силами нашей организации. В случае появления новой информации и отсутствии положительного результата будем просить неравнодушных людей принять участие в поисковой операции, - рассказал руководитель РОО ДНД «Патруль» Игорь Зарницкий.

