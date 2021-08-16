Общество

17 минут назад

Массовое ДТП произошло у женской консультации на улице Папина

1 843
1
Массовое ДТП произошло у женской консультации на улице Папина

В аварии пострадал водитель припаркованного автомобиля.

Утром 16 августа на улице Папина в Липецке столкнулись пять автомобилей.

WhatsApp Image 2021-08-16 at 10.58.56.jpeg+2021-08-16-11.07.02.jpg

Как сообщают очевидцы аварии, автомобиль «Шкода» двигался в сторону Центрального рынка, машину начало уводить влево, где она столкнулась со стоявшим автомобилем «Хендай» и опрокинулась.  «Хендай»  отбросило в «ГАЗель», та ударилась в «Ниссан», а японский автомобиль столкнулся с еще одним «Хендаем».

WhatsApp Image 2021-08-16 at 10.58.32.jpeg+2021-08-16-11.07.02.jpg

В ДТП пострадал водитель первого автомобиля «Хендай», на который пришелся основной удар. От госпитализации мужчина отказался.

WhatsApp Image 2021-08-16 at 10.55.45.jpeg+2021-08-16-11.07.02.jpg

WhatsApp Image 2021-08-16 at 10.55.46.jpeg+2021-08-16-11.07.02.jpg
1 843
1

Комментарии (1)

комментарии обновляются
Написать комментарий
Как гость
Нажимая на кнопку "Опубликовать", вы соглашаетесь с правилами.

Ванька Грозный

4 минуты назад
Красотища-то какая , лепота !!
ответить

Еще в рубрике

Новые остановки на улице Зегеля обойдутся в 2,8 млн рублей
#торги #остановка #Зегеля
9
Новые остановки на улице Зегеля обойдутся в 2,8 млн рублей

26 минут назад

Общество
«Молодежный пикник» для липчан под вопросом
#мероприятие #молодежь
3
«Молодежный пикник» для липчан под вопросом

29 минут назад

Общество
На нескольких улицах Липецка не работают светофоры
#светофоры
На нескольких улицах Липецка не работают светофоры

32 минуты назад

Общество
В Липецкой области паломники устроили 50-километровый велопробег
#велопробег
4
В Липецкой области паломники устроили 50-километровый велопробег

сегодня, 08:06

Общество
Доброе утро, Липецк!
#доброе утро
2
Доброе утро, Липецк!

сегодня, 07:00

Общество
Росприроднадзор нашел нарушения на липецком предприятии по обработке и утилизации отходов
#Росприроднадзор #экология
7
Росприроднадзор нашел нарушения на липецком предприятии по обработке и утилизации отходов

вчера, 18:21

Общество