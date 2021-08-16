Массовое ДТП произошло у женской консультации на улице Папина

В аварии пострадал водитель припаркованного автомобиля.

Утром 16 августа на улице Папина в Липецке столкнулись пять автомобилей.Как сообщают очевидцы аварии, автомобиль «Шкода» двигался в сторону Центрального рынка, машину начало уводить влево, где она столкнулась со стоявшим автомобилем «Хендай» и опрокинулась. «Хендай» отбросило в «ГАЗель», та ударилась в «Ниссан», а японский автомобиль столкнулся с еще одним «Хендаем».В ДТП пострадал водитель первого автомобиля «Хендай», на который пришелся основной удар. От госпитализации мужчина отказался.