Общество
17 минут назад
Массовое ДТП произошло у женской консультации на улице Папина
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В аварии пострадал водитель припаркованного автомобиля.
Утром 16 августа на улице Папина в Липецке столкнулись пять автомобилей.
Как сообщают очевидцы аварии, автомобиль «Шкода» двигался в сторону Центрального рынка, машину начало уводить влево, где она столкнулась со стоявшим автомобилем «Хендай» и опрокинулась. «Хендай» отбросило в «ГАЗель», та ударилась в «Ниссан», а японский автомобиль столкнулся с еще одним «Хендаем».
В ДТП пострадал водитель первого автомобиля «Хендай», на который пришелся основной удар. От госпитализации мужчина отказался.
Как сообщают очевидцы аварии, автомобиль «Шкода» двигался в сторону Центрального рынка, машину начало уводить влево, где она столкнулась со стоявшим автомобилем «Хендай» и опрокинулась. «Хендай» отбросило в «ГАЗель», та ударилась в «Ниссан», а японский автомобиль столкнулся с еще одним «Хендаем».
В ДТП пострадал водитель первого автомобиля «Хендай», на который пришелся основной удар. От госпитализации мужчина отказался.
1 843
Ванька Грозный