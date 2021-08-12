Происшествия

52 минуты назад

В липецкие колонии перебросили спиртное и телефоны

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#УФСИН #переброс
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В липецкие колонии перебросили спиртное и телефоны

Но ни то ни другое до заключенных не дошло.

Сразу два переброса обнаружили сотрудники УФСИН на территории колоний №2 и №6 Липецка. Обе колонии находятся неподалеку друг от друга, в районе цемзавода.

 - Во внутренней части запретной зоны ИК-2 обнаружен и изъят свёрток, в котором находились два мобильных телефона, два USB кабеля, наушники, аккумуляторная батарея, три пластиковых бутылки ёмкостью по 0,5 литра каждая, со спиртным. В районе участка №6 внутренней части запретной зоны ИК-4 обнаружены и изъяты четыре мобильных телефона. В обоих случаях граждан, совершивших переброс, задержать не удалось, однако были выявлены лица, для которых предназначались «посылки». По данным фактам проводятся проверки, - сообщили в пресс-службе УФСИН России по Липецкой области.

1 536
#УФСИН #переброс
1

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Седой

8 минут назад
Контрабанда ?
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