Общество

39 минут назад

Организаторы «Ночи кино» в Липецке получили предписание о запрете акции

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#ночь кино #акция
Организаторы «Ночи кино» в Липецке получили предписание о запрете акции

Регион не сможет присоединиться ко Всероссийскому просмотру из-за коронавирусных ограничений.

Заместитель директора по кино и информационным ресурсам областного центра культуры, народного творчества и кино Михаил Луговских сообщил GOROD48 о том, что только что он получил предписание регионального управления Роспотребнадзора о запрете проведения акции «Ночь кино — 2021» в Липецке и области 28 августа. Таким образом, из-за действующих в регионе коронавирусных ограничений липчане не смогут присоединиться ко Всероссийской акции, которая проходит под эгидой Фонда кино и Министерства культуры РФ.

- Нам, конечно, очень жалко, что мероприятие отменили. Мы очень плотно к нему готовились. Хотели порадовать вечером кино под открытым небом, в том числе, и тех, кто не может посещать кинозалы по объективным причинам — инвалидов-колясочников, - рассказал Михаил Луговских.

По словам Михаила Луговских, есть мизерный шанс на то, что липчане смогут принять участие в акции в онлайне. Но здесь существует много юридических и организационных тонкостей.

- Единый список картин для «Ночи кино» для всей России формирует Москва. Те фильмы, которые включены в расписание в 2021 года, пока не являются национальным достоянием. Это новинки проката, которые защищаются правами, в том числе, производителей и прокатчиков. Мало шансов на то, что они согласятся дать свои работы для онлайн-трансляции, - считает Михаил Луговских. - Но мы все же выйдем на контакт с Москвой и постараемся решить вопрос.

Напомним, ранее региональное управление Роспотребнадзора запретило проводить фестиваль исторической реконструкции «Ладейное поле — 2021». Но его организаторы намерены обжаловать запрет и отправили соответствующие обращения в несколько инстанций.
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#ночь кино #акция

Комментарии (2)

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Житель

20 минут назад
И это правильно, не рок фестиваль же...
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Цырк.

30 минут назад
Тогда устроим очередной субботник или тому подобное. Ведь на них запрет не распространяется?
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