сегодня, 16:51
Руководитель клуба реконструкции решил обжаловать запрет на проведение фестиваля «Ладейное поле»
Павел Семенов обратился в прокуратуру, Следственный комитет и Роспотребнадзор. Лидер регионального реконструкторского движения нашел противоречия и не последовательность в запретах и действиях Роспотребнадзора.
Сегодня организатор фестиваля - руководитель ВИК «Копье» Павел Семенов, сообщил, что обратился в целый ряд ведомств, чтобы опротестовать запрет.
«Не успели запретить нам Ладейку на 300 человек, как тут же на эти же даты разрешили «Ночь Кино» в Липецке», - пишет Павел Семенов. - «Решил не откладывать дело в долгий ящик, написал заявления в прокуратуру Липецкой области, Следственный комитет, представителю Президента в ЦФО и федеральному руководству самого Роспотребнадзора.
Надеюсь, они смогут ответить на несколько простых вопросов:
1. Кто и на основании каких нормативных актов имеет право признавать мероприятие массовым?
2. На основании чего к ним было отнесено «Ладейное Поле-2021», если никаких документов, соглашений и положений у нас не запрашивалось?
3. Каковы численные критерии отнесения мероприятий к массовым, какова методика расчёта и в чьей компетенции находится её применение?
4. Почему Роспотребнадзор по Липецкой области блокирует проведение мероприятий избирательно, запрещая одни и разрешая другие? Ведь обстановка не изменилась, даты одни и те же.
5. Почему Роспотребнадзор по Липецкой области не препятствует спонтанным собраниям граждан, где вирусы могут передаваться с не меньшей эффективностью?
Вообще, неплохо бы запустить флешмоб на тему. Снимать ролики массовых собраний граждан и отмечать там Роспотребнадзор как главного организатора – «Роспотребнадзор, где же ты, когда так нужен?!»
Ну а в «Ночь Кино» неплохо было бы запустить фильм Марка Захарова «Убить Дракона». Считаю, с годами произведение не теряет актуальности»
Билли Бонс
Рок Злой
Вау
Татьяна
Всё здесь понятно
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А лександр
...
Прохожий