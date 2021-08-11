Общество

сегодня, 16:51

Руководитель клуба реконструкции решил обжаловать запрет на проведение фестиваля «Ладейное поле»

9 624
#фестиваль #коронавирус
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Руководитель клуба реконструкции решил обжаловать запрет на проведение фестиваля «Ладейное поле»

Павел Семенов обратился в прокуратуру, Следственный комитет и Роспотребнадзор. Лидер регионального реконструкторского движения нашел противоречия и не последовательность в запретах и действиях Роспотребнадзора.

Как сообщал GOROD48, фестиваль исторической реконструкции «Ладейное Поле-2021», который должен был проходить в Елецком районе с 12 по 15 августа, не состоится. Проведение фестиваля запретил Роспотребнадзор, несмотря на то, что организаторы требовали от участников и зрителей справки о вакцинации или ПЦР-тестировании и наличии антител.

Сегодня организатор фестиваля - руководитель ВИК «Копье» Павел Семенов, сообщил, что обратился в целый ряд ведомств, чтобы опротестовать запрет.

«Не успели запретить нам Ладейку на 300 человек, как тут же на эти же даты разрешили «Ночь Кино» в Липецке», - пишет Павел Семенов. - «Решил не откладывать дело в долгий ящик, написал заявления в прокуратуру Липецкой области, Следственный комитет, представителю Президента в ЦФО и федеральному руководству самого Роспотребнадзора.

Надеюсь, они смогут ответить на несколько простых вопросов:

1. Кто и на основании каких нормативных актов имеет право признавать мероприятие массовым?

2. На основании чего к ним было отнесено «Ладейное Поле-2021», если никаких документов, соглашений и положений у нас не запрашивалось?

3. Каковы численные критерии отнесения мероприятий к массовым, какова методика расчёта и в чьей компетенции находится её применение?

4. Почему Роспотребнадзор по Липецкой области блокирует проведение мероприятий избирательно, запрещая одни и разрешая другие? Ведь обстановка не изменилась, даты одни и те же.

5. Почему Роспотребнадзор по Липецкой области не препятствует спонтанным собраниям граждан, где вирусы могут передаваться с не меньшей эффективностью?

Вообще, неплохо бы запустить флешмоб на тему. Снимать ролики массовых собраний граждан и отмечать там Роспотребнадзор как главного организатора – «Роспотребнадзор, где же ты, когда так нужен?!»

Ну а в «Ночь Кино» неплохо было бы запустить фильм Марка Захарова «Убить Дракона». Считаю, с годами произведение не теряет актуальности»

9 624
#фестиваль #коронавирус
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Комментарии (9)

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Билли Бонс

17 минут назад
Вау, не получится. "Закономерный этап развития человечества" был проплачен немецкой военной разведкой, и не только, а здесь что? Потому их и запрещают направо и налево.
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Рок Злой

20 минут назад
— Этa нога — у того, у кого надо нога...
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Вау

37 минут назад
А лександр, ну какая же это опасность. Закономерный этап развития человечества.
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Татьяна

44 минуты назад
А лександр, класс!!!
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Всё здесь понятно

48 минут назад
«Ночь Кино» устраивается администрацией. «Ладейное поле» не понятно кем, не понятное для кого. Если, условно, каждый Вася начнёт свой фестиваль мутить, то от КВ нескоро ещё избавимся. Мне вот не понятно причём здесь следственный комитет?
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!>

сегодня, 17:20
Роспотребнадзор лучше б качество продуктов проверял , а то все с ОРВИ 2 года носятся , бабло заколачивают. И состав жижи бы проверил , которую всем подряд колят.
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А лександр

сегодня, 17:19
Есть опасность, что Вы можете реконструировать Великую Октябрьскую революцию.
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...

сегодня, 17:17
Роспотребпозор слишком дофига на себя полномочий берет как исполнительная власть.
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Прохожий

сегодня, 17:01
Я даже знаю направление, куда он будет послан.....
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