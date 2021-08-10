Елецкий защитник «расстрелял» ворота московского «Спартака»

Кирилл Гоцук и его «Нижний Новгород» переписывают историю российской Премьер-Лиги.



Воспитанник елецкого футбола и бывший защитник Кирилл Гоцук стал одним из героев 3-го тура российской футбольной Премьер-лиги. Наш земляк забил на столичной «Открытие Арене» в ворота московского «Спартака» и помог дебютанту «Нижнему Новгороду» одержать сенсационную победу – 2:1.Гоцук отличился уже на 4-й минуте при подаче углового. 194-сантиметровый защитник пришёл в штрафную «красно-белых», но на этот раз в верховой борьбе не участвовал. Зато когда мяч заметался по спартаковской штрафной, он отскочил ко всеми забытому Гоцуку, который находясь прямо по центру ворот, пробил бел промаха.На 16-й минуте после удара головой Алексей Козлова волжане забили второй мяч. Всё, что сумел сделать «Спартак» - это растранжирить несколько моментов и лишь за 4 минуты до конца основного времени забить один мяч усилиями аргентинского форварда Эсекьеля Понсе. Гоцук и Ко отпраздновали победу – 2:1.- Что сказать о своем дебютном голе в РПЛ? Мы всегда рассчитываем на «стандарты». Так что я бы не стал называть этот гол случайным. Мяч отскочил ко мне, и я пробил с линии вратарской. Эмоции непередаваемые! – Поделился впечатлениями Кирилл Гоцук.Сейчас наш земляк, которому через месяц исполнится 29 лет, и его команда заново переписывают историю РПЛ. В 3-х дебютных турах «Нижний Новгород» набрал 7 очков – это лучший результат для новичка Лиги за все годы.А вот «Спартак» лихорадит и при португальском тренере Руи Витории – 1 победа и 3-х матчах и всего 3 очка на старте. Та легкость, с которой в дебюте матча забивал голы «Нижний Новгород» подчеркивает, что в обороне у «красно-белых» большие проблемы.Напомним, что в прошлом сезоне Гоцук и его команда вышли в элитный дивизион, заняв 3-е место в ФНЛ и воспользовавшись тем, что «Оренбургу» не дали повышения в классе из-за проблем со стадионом. Кроме того, Гоцук был признал Футбольной Национальной Лигой лучшим защитником чемпионата.