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26 минут назад

В Роспотребнадзоре разъяснили порядок вакцинации для людей с хроническими заболеваниями

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#коронавирус #прививка #вакцинация

Заместитель директора по клинико-аналитической работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора, инфекционист Наталья Пшеничная разъяснила порядок вакцинации для россиян с различными хроническими заболеваниями.

Заместитель директора по клинико-аналитической работе Центрального НИИ эпидемиологии Роспотребнадзора, доктор медицинских наук Наталья Пшеничная рассказала "Комсомольской Правде", что вакцинироваться можно уже через полгода после перенесенного коронавируса, при этом высокий уровень антител в организме не является препятствием для прививки. А пациенты, которым предстоит трансплантация органов, по ее словам, нуждаются в вакцине в числе первых.

Она подчеркнула, что "букет болезней" также не является помехой. Прививка абсолютно безопасна для людей, страдающих хроническими недугами. Необходимо только перед ней пребывать в стабилизированном состоянии. А лечащий врач, в свою очередь, поможет определиться с типом препарата.

Врач также отметила, что для принятия решения о проведении вакцинации тест на антитела не является обязательным.


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#коронавирус #прививка #вакцинация

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