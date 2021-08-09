26 минут назад
В Роспотребнадзоре разъяснили порядок вакцинации для людей с хроническими заболеваниями
Заместитель директора по клинико-аналитической работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора, инфекционист Наталья Пшеничная разъяснила порядок вакцинации для россиян с различными хроническими заболеваниями.
Она подчеркнула, что "букет болезней" также не является помехой. Прививка абсолютно безопасна для людей, страдающих хроническими недугами. Необходимо только перед ней пребывать в стабилизированном состоянии. А лечащий врач, в свою очередь, поможет определиться с типом препарата.
Врач также отметила, что для принятия решения о проведении вакцинации тест на антитела не является обязательным.