Общество

сегодня, 10:55

Ельчане массово едут «против шерсти»

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#нарушение ПДД #разметка
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Ельчане массово едут «против шерсти»

Местные водители запутались в новой разметке на улице Радиотехнической.

В соцсетях появилась запись видеорегистратора с улицы Радиотехнической в Ельце. Там из-за новой разметки водители не успели сориентироваться и дружно стали нарушителями правил дорожного движения, выезжая на полосу встречного движения.



Как сообщили GOROD48 в пресс-службе администрации Ельца, новая разметка была нанесена на проезжую часть после ремонта асфальтового полотна. В планах мэрии в ближайшее время установить там дополнительные знаки, предупреждающих водителей об изменении схемы движения на участке.
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#нарушение ПДД #разметка
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Комментарии (2)

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вася

сегодня, 11:21
Если кого-то собьют по вине этих нетрадиционных экосистем, метящих дорогу не по ГОСТу, то Ельчане их обязательно найдут и размотают по полной.
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Неравнодушный горожанин

сегодня, 11:13
Организация дорожного движения в Ельце (особенно, в центре) тот еще квест. Местные как-то ориентируются, а иногороднему приходится туго: очень бестолково и непонятно. А когда еще перекопают (а копать они любят)!
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