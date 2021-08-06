Ельчане массово едут «против шерсти»

Местные водители запутались в новой разметке на улице Радиотехнической.

В соцсетях появилась запись видеорегистратора с улицы Радиотехнической в Ельце. Там из-за новой разметки водители не успели сориентироваться и дружно стали нарушителями правил дорожного движения, выезжая на полосу встречного движения.







Как сообщили GOROD48 в пресс-службе администрации Ельца, новая разметка была нанесена на проезжую часть после ремонта асфальтового полотна. В планах мэрии в ближайшее время установить там дополнительные знаки, предупреждающих водителей об изменении схемы движения на участке.