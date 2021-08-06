Общество

55 минут назад

Доброе утро, Липецк!

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#доброе утро
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Доброе утро, Липецк!

Первая отличная новость — сегодня пятница. Вторая — уже на горизонте выходные. Синоптики обещают комфортную погоду, так что строим планы на субботу и воскресенье. Бесплатных развлечений в изобилии - от пляжного волейбола до экскурсии по петровским местам.

Погода

В ближайшие трое суток Липецкая область будет находиться под влиянием антициклона - существенных осадков не ожидается. Сегодня в Липецке переменная облачность, без осадков. Температура днем будет от +31 до +33 градусов.

День 6 августа стал самым теплым в Липецке в 2010 году, тогда в городе было +38. Самым холодным за историю метеонаблюдений этот день был в 1944 году – 6 градусов тепла.

Дороги

Ориентируйтесь на интерактивную карту и постарайтесь не угодить в пробку.

Романтический вечер

Кулинарный блогер из Липецка показал, как приготовить изысканную, но недорогую, закуску для приятного пятничного вечера.



Для того, чтобы рассказать, как вы встречаете новый день, выкладывайте свои фото и видео в Instagram с хештегом #доброеутро_Липецк. Мы будем рады вашим рецептам, руководствам по утренней зарядке и просто интересным фото.

Не болей!

В ближайшие два дня мобильные пункты вакцинации от COVID-19 будут работать в торговых центрах «Октябрьский», «Москва» и в гипермаркете «Линия».



Ну как же так, Олег Петрович?!

Сегодня судебный участок №14 Правобережного района продолжит слушание административного дела по обвинению экс-губернатора и экс-сенатора Олега Королёва в отказе от прохождения медицинского освидетельствования. В пятницу в этом процессе выступят очевидцы всем известных событий 13 мая. Возможно, сегодня будет поставлена точка.

Ярмарка

6 августа, с 8:00 до 18:00, в Липецке будут работать универсальные ярмарки. Купить продукты по выгодной цене можно будет на двух традиционных площадках: в районе ЛТЗ у Городского дворца культуры и на улице Космонавтов у ТЦ «Ноябрьский».



Строительные планы

Департамент градостроительства и архитектуры Липецка сегодня завершает общественные обсуждения проекта планировки и межевания квартала, ограниченного улицами Липовской, Игнатьева и Гагарина. Проектировщики предлагают убрать из квартала семь металлических гаражей, которые расположены возле детского сада №91. Все они были установлены без разрешения. На освободившейся земле хотят сделать автостоянку, так как в районе мало мест для парковки; они также необходимы тем, кто приезжает в детсад. Предложения и замечания принимают по электронной почте proekt@lipetskcity.ru.

Бесплатные экскурсии

Липчан приглашают на познавательные прогулки в исторической части Нижнего парка. На экскурсии можно узнать историю создания памятника Петру I, открытия минеральных вод, основания курорта и много других интересных фактов из прошлого Липецка. Предварительная запись на сегодня, на 17:00, по телефону 37-13-55.

Пляжный волейбол

В субботу, 7 августа, на городской Набережной пройдет второй этап Кубка Липецкой области по пляжному волейболу среди мужских и женских команд. При определении победителей и призёров турнира будут учитываться все результаты команд за три этапа. Начало встреч в 10:00.

День Малой Родины

К этому празднику городские учреждения подготовили насыщенную программу, однако из-за осложненной эпидобстановки большинство мероприятий пройдет в онлайн-формате на страницах официальных аккаунтов домов культуры, музеев и библиотек.

7 августа в 12:00 ДК «Матыра» будет транслировать музыкальное мероприятие «Песни Липецкого края». В нем примет участие вокально-хоровой коллектив «Золотая осень». Также в программе рассказы о Липецкой земле и её истории.

8 августа в 12:00 ДК «Сокол» запустит концерт. Зрители смогут увидеть выступления лучших творческих коллективов учреждения и города.

9 августа в 12:00 на странице «ВКонтакте» Городского Дворца культуры начнется виртуальная экскурсия «Моя малая родина», на которой расскажут о творческих людях Липецка и Липецкой области: поэтах, художниках, музыкантах. В 17:00 состоится трансляция с выдержками из сочинений участников регионального этапа Всероссийского конкурса сочинений и рисунков «Память сильнее времени».

В социальных сетях ДК «Студёновский» до 9 августа будут транслироваться видеоролики в рамках рубрики «Прогулки по центру города». А в официальных аккаунтах Дворца культуры «Сокол» до 14 августа будут выкладывать посты с интересными и местами города.

Своя олимпиада

7 августа Липецке пройдёт областной фестиваль национальных неолимпийских видов спорта. Он состоится на базе СК «Сокол». В программе областного фестиваля предусмотрены соревнования по гиревому спорту, воздушно-силовой атлетике, жиму, перетягиванию каната и настольному хоккею. Начало в 15:45.

Вечер Есенина

7 августа в 18:00 в областной библиотеке начнется литературно-музыкальная композиция «И в сердце светит Русь» (16+). В исполнении театральной студии «Театро» Липецкого государственного педагогического университета имени П. П. Семенова-Тян-Шанского прозвучат стихи, написанные Сергеем Есениным, песни и романсы, созданные на основе его лирики.

Соревнования на воде

8 и 9 августа на базе ГБУ ЛО «Спортивная школа олимпийского резерва по водным видам спорта» пройдет первенство Липецкой области по гребному спорту (академическая гребля). Полуфинальные заезды по академической гребле начнутся 9 августа в 09:30. Соревнования планируют завершить к 16:00.

Липецк советский

Сегодня мы познакомим вас с краеведческим пабликом «Истории уездного Липецка». Администраторы странички внимательно собирают данные о городе и нетривиально их рассказывают. Например, есть посты про Липецк на кинопленке во времена СССР.



Фото: https://shnyagi.net/

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#доброе утро
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Комментарии (2)

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Сладкий Билли Кид

8 минут назад
Электорат, и вам не хворать. Всего вам хорошего, держитесь там
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Электорат

29 минут назад
Доброго утра нашим сладеньким депутатам!
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