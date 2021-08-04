40 минут назад
В страшной аварии с грузовиком в Пензенской области погиб водитель легковушки
4 августа утром стало известно о жуткой аварии, случившейся на въезде в Кузнецк. Участниками инцидента стали несколько автомобилей.
По предварительным данным, на 751-м километре федеральной автомобильной дороги М-5 в 8:30 столкнулись "Лада Гранта" под управлением мужчины (ему ориентировочно 30 лет), личность которого в настоящий момент устанавливается, и грузовик DAF с цистерной. За рулем последнего находился мужчина 1969 года рождения.
Пострадал грузовик с цистерной, у которого разбита кабина. Полностью разрушен легковой автомобиль, фрагменты которого усеяли проезжую часть, - пишет "Пенза Взгляд". Также перевернулась еще одна грузовая машина.
От полученных в аварии травм водитель легковой машины скончался. На месте ДТП работают сотрудники Госавтоинспекции.
Видео последствий жесткого ДТП на въезде в Кузнецк сняли и выложили в группе в "ВКонтакте" "СОВА ПЕНЗА АВТО".