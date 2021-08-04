В России

40 минут назад

В страшной аварии с грузовиком в Пензенской области погиб водитель легковушки

70
#ДТП #авария #грузовик

4 августа утром стало известно о жуткой аварии, случившейся на въезде в Кузнецк. Участниками инцидента стали несколько автомобилей.

Утром 4 августа на федеральной трассе М-5 "Урал" в пределах Пензенской области произошла крупная автокатастрофа со смертельным исходом, случившаяся на въезде в Кузнецк. Участниками ДТП стали несколько автомобилей, - сообщает УГИБДД по региону.

По предварительным данным, на 751-м километре федеральной автомобильной дороги М-5 в 8:30 столкнулись "Лада Гранта" под управлением мужчины (ему ориентировочно 30 лет), личность которого в настоящий момент устанавливается, и грузовик DAF с цистерной. За рулем последнего находился мужчина 1969 года рождения.

Пострадал грузовик с цистерной, у которого разбита кабина. Полностью разрушен легковой автомобиль, фрагменты которого усеяли проезжую часть, - пишет "Пенза Взгляд". Также перевернулась еще одна грузовая машина.

От полученных в аварии травм водитель легковой машины скончался. На месте ДТП работают сотрудники Госавтоинспекции.

Видео последствий жесткого ДТП на въезде в Кузнецк сняли и выложили в группе в "ВКонтакте" "СОВА ПЕНЗА АВТО".
70
#ДТП #авария #грузовик

Комментарии

комментарии обновляются
Написать комментарий
Как гость
Нажимая на кнопку "Опубликовать", вы соглашаетесь с правилами.

Еще в рубрике

#недвижимость
Россияне увеличили спрос на «вторичку» в ипотеку

5 минут назад

В России
Климатолог предупредил об увеличении смертности от волн жары в России
#жара #глобальное потепление #климат
Климатолог предупредил об увеличении смертности от волн жары в России

22 минуты назад

В России
Российские власти начали подготовку к переходу на альтернативные энергоносители
#экономика #энергетика #энергопереход
Российские власти начали подготовку к переходу на альтернативные энергоносители

сегодня, 13:21

В России
Производители масок призвали ужесточить правила их продажи
#маски
Производители масок призвали ужесточить правила их продажи

сегодня, 10:18

В России
Приставы закрыли границы для 5 млн российских должников

вчера, 14:25

В России
#коронавирус
У 70% перенесших COVID-19 пациентов симптомы сохраняются до полугода

вчера, 14:23

В России