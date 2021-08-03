Спорт
сегодня, 19:08
«Металлургу» разрешили играть на своём поле в присутствии болельщиков
Правда, количество зрителей ограничат двумя тысячами и всех обяжут надеть маски.
Зрители смогут посетить матч 1/64 финала Кубка России между «Металлургом» и ивановским «Текстильщиком» завтра, 4 августа, в Липецке, но не более 2-х тысяч человек.
Все последние дни липецкие любители футбола провели, как на иголках. Вчера в клуб пришло грозное письмо из Роспотребнадзора, в котором требовали провести матч без присутствия болельщиков. Но руководители областного спорта и ФК «Металлург» сумели развернуть ситуацию в противоположную сторону.
Как пояснили GOROD48 в клубе, домашние матчи «Металлурга» заранее были внесены в Единый календарный план спортивных мероприятий Липецкой области, а поэтому их проведение возможно с ограниченным количеством зрителей, а также с соблюдением санитарных норм.
- Болельщикам необходимо носить маски и перчатки, соблюдать социальную дистанцию, - рассказали в клубе, - Для этого сидения на стадионе отметили специальными лентами, чтобы люди рассаживались через два кресла друг от друга. На стадион пустят только 20 процентов зрителей от его вместимости т.е. около 2-х тысяч человек.
Напомним, что из-за задержки с подготовкой стадиона «Металлург» был вынужден первые домашние матчи сезона проводить в подмосковных Химках, что, конечно, не нравилось болельщикам. Наконец, активизировав работы на «Металлурге», липчанам удалось договориться о проведении кубковой игры на родном стадионе – в первую очередь в интересах своей публики.
В 1/64 финала кубка в борьбу вступают клубы ФНЛ, в том числе наш «Металлург». Формат турнира изменился с прошлого года: победитель завтрашнего матча попадёт в групповой этап, где в каждой группе будут выступать по одному клубу второго дивизиона, ФНЛ и российской Премьер-Лиги. При этом команда, стоящая ниже по рангу, получит преимущество своего поля. Т.е. победа «сталеваров» в завтрашней игре гарантирует приезд в Липецк представителя Премьер-Лиги.
Начало игры завтра в 17:00.
Все последние дни липецкие любители футбола провели, как на иголках. Вчера в клуб пришло грозное письмо из Роспотребнадзора, в котором требовали провести матч без присутствия болельщиков. Но руководители областного спорта и ФК «Металлург» сумели развернуть ситуацию в противоположную сторону.
Как пояснили GOROD48 в клубе, домашние матчи «Металлурга» заранее были внесены в Единый календарный план спортивных мероприятий Липецкой области, а поэтому их проведение возможно с ограниченным количеством зрителей, а также с соблюдением санитарных норм.
- Болельщикам необходимо носить маски и перчатки, соблюдать социальную дистанцию, - рассказали в клубе, - Для этого сидения на стадионе отметили специальными лентами, чтобы люди рассаживались через два кресла друг от друга. На стадион пустят только 20 процентов зрителей от его вместимости т.е. около 2-х тысяч человек.
Напомним, что из-за задержки с подготовкой стадиона «Металлург» был вынужден первые домашние матчи сезона проводить в подмосковных Химках, что, конечно, не нравилось болельщикам. Наконец, активизировав работы на «Металлурге», липчанам удалось договориться о проведении кубковой игры на родном стадионе – в первую очередь в интересах своей публики.
В 1/64 финала кубка в борьбу вступают клубы ФНЛ, в том числе наш «Металлург». Формат турнира изменился с прошлого года: победитель завтрашнего матча попадёт в групповой этап, где в каждой группе будут выступать по одному клубу второго дивизиона, ФНЛ и российской Премьер-Лиги. При этом команда, стоящая ниже по рангу, получит преимущество своего поля. Т.е. победа «сталеваров» в завтрашней игре гарантирует приезд в Липецк представителя Премьер-Лиги.
Начало игры завтра в 17:00.
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