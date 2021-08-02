Более 96 тысяч липецких семей сегодня получат по 10`000 рублей

8% семей, зарегистрированных в регионе, пока заявлений на выплаты не подали.

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Сегодня банки начали перечисление 10 000 рублей родителям детей в возрасте от 6 лет. Эта выплата предназначена для подготовки к новому учебному году. Ранее планировалось начать выплаты только в середине августа, но, так как практически все родители оперативно подали заявления, перечисления перенесли на 2 августа. В нашем регионе от семей было получено более 96 тысяч заявлений, или 92%, на 129 284 детей. Сегодня банки уже проводят транзакции. Планируется, что практически весь объем выплат произведут сегодня же.



- Алгоритм получения выплаты очень прост. Это можно было сделать либо через сайт Госуслуг, либо через отделения ПФР. Тотальное большинство подали заявления через Госуслуги, это для нас уже обычная практика, - рассказал управляющий отделением ПФР по Липецкой области Евгений Павлов. - Фактически, 92% липецких семей сегодня получат выплаты, если они им полагаются. Прогнозная численность детей, на которых нам нужно будет осуществить выплаты — более 137 000 детей. Она может измениться.



Банки уже начали переводы, кредитные организации присылают соответствующие уведомления получателям. Эти деньги поступают на счета родителей, подавших заявления.



- Те зачисления, которые будут проводиться сегодня — наибольшее количество от прогнозируемого. Мы говорим о 2 августа как о дате, когда все выплаты по поданным заявлениям будут произведены, - рассчитывает Евгений Павлов. - Будут и возвраты от банков из-за неточности данных, которые подали заявители. Все это исправляется быстро и индивидуально. Думаю, 99% из тех 92%, кто подал заявления, получат по 10 000 рублей на ребенка сегодня.



Заявления можно подавать до 1 ноября. Так что те 8% семей, которые еще не заявили права на выплаты, могут обратиться за ними. Евгений Павлов говорит, что с ними будет идти индивидуальная работа, им будут приходить уведомления о необходимости подать заявление.



Получить 10 000 рублей могут липецкие семьи с детьми, которым 6 лет исполняется не позже 1 сентября (первый день нового учебного года), а 18 лет – не раньше 3 июля (первый день после выхода указа о выплате). Кроме того, выплаты получат дети с ограничениями здоровья старше 18 лет, которые до сих пор учатся в школе по общеобразовательным программам. Выплаты поступят и тем детям, которых воспитывают в детдомах: 10 000 рублей поступят на их лицевые счета.