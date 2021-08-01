Происшествия

41 минуту назад

«ВАЗ-2112» разворотило в ДТП с пикапом

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#ДТП. пикап
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«ВАЗ-2112» разворотило в ДТП с пикапом

Водитель легкового авто отказался от прохождения медицинского освидетельствования.

Вечером 1 августа на улице Сырской в Липецке произошло ДТП с участием «ВАЗ-2112» и китайского пикапа «Грейт Волл».

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 Автомобили получили серьезные повреждения. На месте аварии работали врачи двух реанимобилей.

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Как сообщили GOROD48 в пресс-службе УМВД России по Липецкой области, водитель легкового автомобиля отказался от прохождения медицинского освидетельствования. 

- Сотрудники полиции продолжают работать по документированию данного происшествия. Обстоятельства выясняются. Пострадавший в ДТП нет, - уточнили в пресс-службе ведомства.
1 300
#ДТП. пикап
1

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