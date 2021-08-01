«ВАЗ-2112» разворотило в ДТП с пикапом

Водитель легкового авто отказался от прохождения медицинского освидетельствования.

Вечером 1 августа на улице Сырской в Липецке произошло ДТП с участием «ВАЗ-2112» и китайского пикапа «Грейт Волл».Автомобили получили серьезные повреждения. На месте аварии работали врачи двух реанимобилей.Как сообщили GOROD48 в пресс-службе УМВД России по Липецкой области, водитель легкового автомобиля отказался от прохождения медицинского освидетельствования.- Сотрудники полиции продолжают работать по документированию данного происшествия. Обстоятельства выясняются. Пострадавший в ДТП нет, - уточнили в пресс-службе ведомства.