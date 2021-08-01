Происшествия
41 минуту назад
«ВАЗ-2112» разворотило в ДТП с пикапом
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Водитель легкового авто отказался от прохождения медицинского освидетельствования.
Вечером 1 августа на улице Сырской в Липецке произошло ДТП с участием «ВАЗ-2112» и китайского пикапа «Грейт Волл».
Автомобили получили серьезные повреждения. На месте аварии работали врачи двух реанимобилей.
Как сообщили GOROD48 в пресс-службе УМВД России по Липецкой области, водитель легкового автомобиля отказался от прохождения медицинского освидетельствования.
- Сотрудники полиции продолжают работать по документированию данного происшествия. Обстоятельства выясняются. Пострадавший в ДТП нет, - уточнили в пресс-службе ведомства.
Автомобили получили серьезные повреждения. На месте аварии работали врачи двух реанимобилей.
Как сообщили GOROD48 в пресс-службе УМВД России по Липецкой области, водитель легкового автомобиля отказался от прохождения медицинского освидетельствования.
- Сотрудники полиции продолжают работать по документированию данного происшествия. Обстоятельства выясняются. Пострадавший в ДТП нет, - уточнили в пресс-службе ведомства.
1 300
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