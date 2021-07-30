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Переживающий очередную молодость хавбек «Металлурга» включён в сборную ФНЛ

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#Футбол #«Металлург» #Роман Войдель
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Переживающий очередную молодость хавбек «Металлурга» включён в сборную ФНЛ

Роман Войдель – пока единственный в Лиге, кого уже дважды включали в сборную тура.

Футбольная Национальная Лига (ФНЛ) включила в символическую сборную 3-го тура полузащитника «Металлурга» Романа Войделя, которому несколько дней назад исполнилось 36 лет. 

Напомним, что в этом туре «сталевары» на своей «домашней» арене в «Химках» сыграли вничью с тольяттинским «Акроном» - 2:2, а на счету Романа оказались гол и результативная передача. 

Как отметили в ФНЛ, оба действия липецкого ветерана «для футбольных эстетов»: в одном случае Войдель отдал точнейшую передачу метров на 40 прямо в ноги Артуру Арустамяну, который открыл счёт в матче, а во втором – исполнил штрафной на «нездешнем» уровне: практически без разбега уложил мяч в самую «девятку» ворот тольяттинцев. 

Отметим, что Войдель – единственный игрок в ФНЛ, который умудрился за 3 тура дважды (!) попасть в символическую сборную. Ранее ФНЛ отметила его и по итогам 1-го тура, в котором липчане победили томскую «Томь» - 3:2, а Роман стал автором одного из голов и по своему обыкновению «выжег» всю середину поля.

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Переживающий вторую, третью (или какую там?) молодость полузащитник сейчас однозначно является лучшим игроком «Металлурга» и лучшим бомбардиром – 2 гола в трёх турах. 

Войдель дебютировал в «Металлурге» и в первом дивизионе (ФНЛ) в 2003 году. С тех пор он усел поиграть в ярославском «Шиннике», волгоградском «Роторе», калининградской «Балтике», «Луче-Энергии» (Владивосток), «Томи» (Томск), «Уфе», «Армавире». Ему принадлежит рекорд среди липецких футболистов – нынешний сезон для него уже 15-й (!) в первом дивизионе/ФНЛ. В 2007-17 гг. Роман провёл на этом уровне 11 сезонов подряд. Зимой 2018 года он вернулся в родной Липецк, помог «Металлурга» завоевать «бронзовые», «серебряные», а потом и «золотые» медали второго дивизиона, а вернувшись в составе «сталеваров» на привычный уровень в Футбольную Национальную Лигу показал, что не растерял лучших качеств. 

К слову, завтра вечером «Металлург» в 4-м туре играет в Нижнекамске с «Нефтехимиком». 

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#Футбол #«Металлург» #Роман Войдель
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