В Липецкой области до +32

31 июля Липецкая область будет находиться под влиянием атмосферных фронтов с запада в первой половине ночи пройдут кратковременные дожди, местами с грозами, днем преимущественно без осадков.

1 августа атмосферное давление начнет расти, ожидается очень теплая погода без осадков. 2 августа Липецкая область окажется на западной периферии антициклона, очень теплая погода сохранится, днем местами пройдут кратковременные грозовые дожди. Среднесуточные температуры воздуха составят: 31 июля и 1 августа - 22-25 градусов тепла, что на 3-5 градусов выше нормы, 2 августа – 25-27 градусов тепла, что на 6-8 градусов выше нормы.



По прогнозу Липецкого областного центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, 31 июля в Липецкой области переменная облачность, ночью местами кратковременные дожди с грозами, днем преимущественно без осадков. Ветер западный, 7-12 м/сек, при грозе с порывами до 16 м/сек. Температура ночью составит от +15 до +20 градусов, днем будет от +27 до +32 градусов.



В Липецке переменная облачность, ночью небольшой кратковременный дождь с грозой, днем преимущественно без осадков. Температура ночью составит от +16 до +18 градусов, днем будет от +29 до +31 градуса.



День 31 июля стал самым теплым в Липецке в 2010 году, тогда в городе было +38 градусов. Самым холодным за историю метеонаблюдений этот день был в 1962 году – 5 градусов тепла.

