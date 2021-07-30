Погода в Липецке

57 минут назад

В Липецкой области до +32

5 351
#жара
В Липецкой области до +32

31 июля Липецкая область будет находиться под влиянием атмосферных фронтов с запада в первой половине ночи пройдут кратковременные дожди, местами с грозами, днем преимущественно без осадков. 

1 августа атмосферное давление начнет расти, ожидается очень теплая погода без осадков. 2 августа Липецкая область окажется на западной периферии антициклона, очень теплая погода сохранится, днем местами пройдут кратковременные грозовые дожди. Среднесуточные температуры воздуха составят: 31 июля и 1 августа - 22-25 градусов тепла, что на 3-5 градусов выше нормы, 2 августа – 25-27 градусов тепла, что на 6-8 градусов выше нормы.  

По прогнозу Липецкого областного центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, 31 июля в Липецкой области переменная облачность, ночью местами кратковременные дожди с грозами, днем преимущественно без осадков. Ветер западный, 7-12 м/сек, при грозе с порывами до 16 м/сек. Температура ночью составит от +15 до +20 градусов, днем будет от +27 до +32 градусов. 

В Липецке переменная облачность, ночью небольшой кратковременный дождь с грозой, днем преимущественно без осадков. Температура ночью составит от +16 до +18 градусов, днем будет от +29 до +31 градуса. 

День 31 июля стал самым теплым в Липецке в 2010 году, тогда в городе было +38 градусов. Самым холодным за историю метеонаблюдений этот день был в 1962 году – 5 градусов тепла.  
5 351
#жара

Комментарии (5)

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ВЕРБЛЮДОЛАМА

2 минуты назад
Ура! Завтра часиков в пять на рыбалку. После сегодняшнего дождя что нибудь получится. После последнего дождя хищник неплохо ловился. Всем хороших выходных.
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не забудьте установить вацап! :)

33 минуты назад
Мессенджеру WhatsApp грозит штраф до 6 млн рублей из-за отказа локализовать данные в России.
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Добрый волшебник

42 минуты назад
Дорогие липчане, если Вам не нравится жара, могу на постоянно поменять Ваш город местами с Анадырем или Оймяконом...
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Максим

47 минут назад
+32... Лучше бы минус - 32 , да со снегопадом !! Надоела эта уже жара , и лето тоже !!
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БСМП

47 минут назад
Когда же оно уже кончится это лето!!???Надоело до жути просто!!!
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