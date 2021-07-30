В елецкую колонию пытались забросить наркотики при помощи рогатки

На преступление пошел бывший сотрудник колонии, уволенные недавно за пронос телефона на территорию зоны.

В Ельце сотрудниками оперативного отдела исправительной колонии № 4 УФСИН России по Липецкой области на прилегающей к учреждению территории при попытке переброса запрещенных предметов через основное ограждение был задержан мужчина.



При нем была специальная рогатка и два свертка.



- В ходе личного досмотра у нарушителя были изъяты 2 свертка из белой бумаги, обмотанные прозрачным скотчем, в которых обнаружено вещество зеленого цвета, предположительно растительного происхождения. После задержания вызвана оперативная группа ОМВД России по Липецкой области. Проведенным исследованием установлено, что вещество является марихуаной массой 9,17 грамм и 13,35 грамм. В ОМВД города Ельца возбуждено уголовное дело по признакам преступлений, предусмотренных ч. 3 ст. 30 п. «б» ст. 228 УК РФ. Расследование продолжается, сообщили в УФСИН России по Липецкой области.



В УФСИН отметили, что нарушителем оказался бывший сотрудник исправительной колонии, младший инспектор группы надзора отдела безопасности исправительного учреждения ИК-4 УФСИН России по Липецкой области, который был задержан в июне текущего года сотрудниками оперативного отдела ИК-4 УФСИН совместно с сотрудниками подразделения собственной безопасности УФСИН при попытке проноса сотового телефона осужденным за денежное вознаграждение. Он был уволен со службы в связи с нарушением условий контракта сотрудником, в настоящее время в отношении него возбуждено уголовное дело, проводятся следственные действия с целью установления всех обстоятельств коррупционного преступления, сбора и закрепления доказательственной базы.

