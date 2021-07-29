Происшествия

сегодня, 12:56

На сбившего пенсионерку водителя завели уголовное дело

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#авария #ДТП
На сбившего пенсионерку водителя завели уголовное дело

Смертельная авария произошла вечером 22 июля на улице Гагарина. Женщина пересекала проезжую часть вне пешеходного перехода.

22 июля около 21:00 в районе дома по улице Гагарина 21-летний водитель автомобиля «Лада Приора» вне пешеходного перехода допустил наезд на 84-летнюю женщину-пешехода. От полученных травм пенсионерка скончалась на месте.

- Следователем отдела по расследованию дорожно-транспортных происшествий СУ УМВД России по Липецку возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 3 статьи 264 Уголовного кодекса Российской Федерации «Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности смерть человека», - сообщает пресс-служба УМВД по Липецкой области. - Санкция статьи предусматривает лишение свободы на срок до пяти лет.

Уже назначен ряд исследований, в том числе – автотехническая и судебная экспертизы.

Напомним, гибель 84-летней липчанки под колесами «Лады Гранта» записала уличная камера. Пенсионерка переходила дорогу в неположенном месте, примерно в 100 метрах от пешеходного перехода на улице Гагарина возле гипермаркета «Карусель».
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#авария #ДТП

Комментарии (6)

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я

20 минут назад
товарищ Поддорожный, эти бабки ходят по проезжей части, а водитель виноват. О себе не думают, хоть бы о людях подумали, что из-за неё жизнь человеку сломала.
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Лавочница

21 минуту назад
Липчанин, Лучше снять все скоростняе ограничения и в разысократить количестчо наземных переходов. Совсем перестали уважать автомобиль.
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Животиков

26 минут назад
что за вздор?! бабка виновата, а водителю до 5 лет?
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Митрич

27 минут назад
Липчанин, а вы думаете про 60 км она бы осталась жива, сомневаюсь
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Липчанин

сегодня, 13:10
Скорость надо ограничить строго до 60, а не до 80, как сейчас. Камер поставить и штрафовать, кто 61 едет. Тогда меньше будет трагедий
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товарищ Поддорожный

сегодня, 13:03
Правильно! Сажайте его!! Там ему и место!!!
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