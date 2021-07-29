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На сбившего пенсионерку водителя завели уголовное дело
Смертельная авария произошла вечером 22 июля на улице Гагарина. Женщина пересекала проезжую часть вне пешеходного перехода.
- Следователем отдела по расследованию дорожно-транспортных происшествий СУ УМВД России по Липецку возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 3 статьи 264 Уголовного кодекса Российской Федерации «Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности смерть человека», - сообщает пресс-служба УМВД по Липецкой области. - Санкция статьи предусматривает лишение свободы на срок до пяти лет.
Уже назначен ряд исследований, в том числе – автотехническая и судебная экспертизы.
Напомним, гибель 84-летней липчанки под колесами «Лады Гранта» записала уличная камера. Пенсионерка переходила дорогу в неположенном месте, примерно в 100 метрах от пешеходного перехода на улице Гагарина возле гипермаркета «Карусель».
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Липчанин
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