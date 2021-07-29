Происшествия

41 минуту назад

Автовладельцев из спального района утром ждал неприятный сюрприз

12 1984
#хулиганство
2

Кто-то разбил об их машины куриные яйца.

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Накануне в липецком сегменте соцсетей появился пост о розыске человека, который забросал автомобили возле дома №1/2 по улице 15 микрорайон куриными яйцами.

Как сообщают жильцы многоэтажки, машины забросали яйцами в ночь с 27 на 28 июля. В распоряжении GOROD48 оказались записи камеры, установленной во дворе дома. В это время возле машин крутилась подозрительная женщина.

В пресс-службе УМВД по Липецкой области GOROD48 сообщили, что заявлений подобного содержания от жителей микрорайона не поступало.
12 1984
#хулиганство
2

Комментарии (12)

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Денис

3 минуты назад
На 15м нормальные люди не живут.
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Честный налогоплатильщик

4 минуты назад
Побочный эффект после вакцинации
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Не

7 минут назад
равнодушный !
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Ну вот

7 минут назад
в говорят=бедно живём, голодаем.
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Чпп

10 минут назад
Как вы замучали со своим зверьем.возмите 1га земли.и свезите туда всех своих несчастных и обездоленный кошечек и собачек.хольте их там и лилейте.целуйте их во все места.зоошизики вы как геи прете против всех нормальных людей.угоманитесь уже и воспользуйтесь советом.
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Мерри Пейсон

12 минут назад
Это Перри Мейсона таратайку закидали, потому что он всегда принципиально на газон паркуется
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Парковка у родного подъезда

12 минут назад
Animal planet., Парковаться негде. Там где люди паркуются, там где им это наиболее удобно, по логике вещей должна стоять бесплатная парковка. А её нет.
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Парковка у родного подъезда

14 минут назад
Явное колдовство направленное на службы жилищного хозяйства. Стройте бесплатные парковки вдоль каждого дома.
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Animal planet.

24 минуты назад
Лучше бы их скормили бездомным животным, а не зазбили о машины оленей которые паркуются где захотят.
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Нью-Васюки

25 минут назад
Ночью автомобиль должен быть в гараже
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