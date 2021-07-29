Автовладельцев из спального района утром ждал неприятный сюрприз

Кто-то разбил об их машины куриные яйца.

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Накануне в липецком сегменте соцсетей появился пост о розыске человека, который забросал автомобили возле дома №1/2 по улице 15 микрорайон куриными яйцами.



Как сообщают жильцы многоэтажки, машины забросали яйцами в ночь с 27 на 28 июля. В распоряжении GOROD48 оказались записи камеры, установленной во дворе дома. В это время возле машин крутилась подозрительная женщина.



В пресс-службе УМВД по Липецкой области GOROD48 сообщили, что заявлений подобного содержания от жителей микрорайона не поступало.