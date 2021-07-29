Происшествия
41 минуту назад
Автовладельцев из спального района утром ждал неприятный сюрприз
12 1984
Кто-то разбил об их машины куриные яйца.
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Накануне в липецком сегменте соцсетей появился пост о розыске человека, который забросал автомобили возле дома №1/2 по улице 15 микрорайон куриными яйцами.
Как сообщают жильцы многоэтажки, машины забросали яйцами в ночь с 27 на 28 июля. В распоряжении GOROD48 оказались записи камеры, установленной во дворе дома. В это время возле машин крутилась подозрительная женщина.
В пресс-службе УМВД по Липецкой области GOROD48 сообщили, что заявлений подобного содержания от жителей микрорайона не поступало.
Как сообщают жильцы многоэтажки, машины забросали яйцами в ночь с 27 на 28 июля. В распоряжении GOROD48 оказались записи камеры, установленной во дворе дома. В это время возле машин крутилась подозрительная женщина.
В пресс-службе УМВД по Липецкой области GOROD48 сообщили, что заявлений подобного содержания от жителей микрорайона не поступало.
12 1984
Комментарии (12)
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Денис
Честный налогоплатильщик
Не
Ну вот
Чпп
Мерри Пейсон
Парковка у родного подъезда
Парковка у родного подъезда
Animal planet.
Нью-Васюки