Эксперты предупредили о риске формирования нового штамма коронавируса на курортах

Греция, Кипр, Хорватия, Испания и Турция активно принимают туристов этим летом. В результате перемешивания потоков инфекции, несмотря на все меры предосторожности, уже наблюдается рост заболеваемости в этих регионах. По данным ВОЗ, в Греции за последние две недели количество инфицированных COVID-19 выросло на 107%, в Турции — на 66%, в Хорватии — на 54%, на Кипре — на 42%, в Испании — на 24%.





«Неизбежно из-за перемешивания потоков людей коронавирус мутирует. Тут логика простая: где много зараженных, там много мутаций. Недавно всплеск заболеваемости демонстрировали Индия, Бразилия, США. Но сейчас ситуация меняется. Вполне возможно, что летний туризм может поспособствовать «рождению» какого-то нового штамма. Но вряд ли по заразности он сможет обойти «Дельту», —



По словам Павла Волчкова, чтобы «улучшить» свои качества, вирусу нужно отбираться на тысячах людей. Поэтому можно ждать новых мутаций, но не усиления заразности патогена.



С ним согласен эпидемиолог, научный сотрудник Европейского университета в Санкт-Петербурге Антон Барчук.



«В любой стране мира может появиться новый штамм, однако большое количество туристов в регионе никак не будет способствовать возникновению новых мутаций», — считает эксперт.





Вирусологи предполагают, что увеличение турпотоков может способствовать появлению нового варианта коронавируса. Но эта ситуация вряд ли спровоцирует образование суперштамма, так как в абсолютных цифрах количество людей на курортах все равно меньше, чем в Индии или Бразилии, где зародились легендарные «Дельта» или «Лямбда».«Неизбежно из-за перемешивания потоков людей коронавирус мутирует. Тут логика простая: где много зараженных, там много мутаций. Недавно всплеск заболеваемости демонстрировали Индия, Бразилия, США. Но сейчас ситуация меняется. Вполне возможно, что летний туризм может поспособствовать «рождению» какого-то нового штамма. Но вряд ли по заразности он сможет обойти «Дельту», — объяснил «Известиям» вирусолог, руководитель лаборатории геномной инженерии МФТИ Павел Волчков.По словам Павла Волчкова, чтобы «улучшить» свои качества, вирусу нужно отбираться на тысячах людей. Поэтому можно ждать новых мутаций, но не усиления заразности патогена.С ним согласен эпидемиолог, научный сотрудник Европейского университета в Санкт-Петербурге Антон Барчук.«В любой стране мира может появиться новый штамм, однако большое количество туристов в регионе никак не будет способствовать возникновению новых мутаций», — считает эксперт.