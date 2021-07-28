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Российские баскетболистки вышли в финал ОИ в Токио

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#Олимпиада в Токио #баскетбол

Женская сборная России по баскетболу 3х3 вышла в финал Олимпийских игр в Токио.

Российские баскетболистки 28 июля обыграли спортсменок из Китая в полуфинальном матче по баскетболу 3х3 на Олимпиаде в Токио, - передает Lenta.ru.

Наши спортсменки победили со счетом 21:14. Теперь спортсменкам предстоит сыграть против команды США, - пишет "Спорт-Экспресс". Он начнется в 15:15 по московскому времени.

Женская сборная Олимпийского комитета России (ОКР) по баскетболу 3х3 уже обеспечила себе возможность получить минимум серебро.

Ранее 28 июля мужская сборная России по баскетболу 3х3 пробилась в финал Олимпиады. Отечественные баскетболисты обыграли спортсменов из Сербии со счетом 21:10.

XXXII Олимпийские игры в Токио проходят с 23 июля по 8 августа. В соревнованиях принимают участие более 11 тыс. спортсменов из 206 стран, разыгрывается 339 комплектов наград в 41 виде спорта. В составе российской команды — 333 спортсмена.

Олимпиада и Паралимпиада в Токио должны были состояться в период с 24 июля по 9 августа 2020 года. Из-за пандемии коронавируса соревнования перенесли на год. Они проходят с 23 июля по 8 августа 2021 года без участия иностранных болельщиков. Название Игр — "Токио-2020" — сохранено, - пишут "Известия".
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#Олимпиада в Токио #баскетбол

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