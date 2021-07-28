Спорт

сегодня, 09:00

На старте Олимпиады Семьянова почти не промахивалась, но пока идёт на 13-м месте

322
#Олимпиада #стендовая стрельба #Дарья Семьянова
2
На старте Олимпиады Семьянова почти не промахивалась, но пока идёт на 13-м месте

Наша землячка разволновалась в первой серии, но потом взяла себя в руки – борьба за выход в финал продолжается. 

Сегодня в борьбу на Олимпийских Играх в Токио вступила вторая представительница Липецкой области Дарья Семьянова в упражнении «трап» по стеновой стрельбе. 

Одна из самых юных участниц олимпийского стрелкового турнира 18-летняя Даша не справилась с волнением лишь в первой серии, в которой допустила три промаха, разбив 22 тарелочки из 25-ти. В дальнейшем Семьянова успокоилась и отработала почти без ошибок – по 24 точных выстрела в двух следующих сериях.

По итогам первого дня у липчанки приличный результат – 70 точных выстрелов из 75, но пока это соответствует лишь промежуточному 13-му месту, ведь уровень конкуренции на Олимпиаде запредельный. К примеру, лидер Сюзанна Штефечкова из Словакии вообще пока стреляла без промаха – 75 из 75. 

Сюзанна Станко из Италии и Алессандра Перли из Аргентины выбили по 74 очка, Летиша Сканлан из Австралии и ещё одна россиянка Екатерина Субботина из Татарстана – по 73. Далее ещё три спортсменки имеют по 72 очка т.е. от позиции, при которой можно бороться за выход в финальную «шестёрку» нашу Дашу отделяют всего два точных выстрела.

Всё решится завтра: в квалификации спортсменкам предстоят ещё три серии по 25 выстрелов, после чего шестеро сильнейших в финале разыграют олимпийские медали. 

До сих пор в стендовой стрельбе на Олимпиаде в Токио доминировали снайперы США. Соревнования в женском «ските» выиграла американка Эмбер Инглиш, а у мужчин победил её соотечественник Винсент Хэнкок, который в финале установил олимпийский рекорд – 59 точных выстрелов из 60-ти. 

Напомним, что на Играх выступают две представительницы Липецкой области – Семьянова и Екатерина Зюзина (парусный спорт), которая после шести проведённых гонок из десяти в классе яхт «Лазер-Радиал» идёт на 27-м месте и пока не попадает в число десяти лучших, которым 1 августа предстоит выступить в финале. 

Фото стрелкового Союза России
322
#Олимпиада #стендовая стрельба #Дарья Семьянова
2

Комментарии

комментарии обновляются
Написать комментарий
Как гость
Нажимая на кнопку "Опубликовать", вы соглашаетесь с правилами.

Еще в рубрике

Антон Заболотный забил в первом же матче за ЦСКА и принёс команде победу
#Футбол #Заболотный #Премьер-Лига
4
Антон Заболотный забил в первом же матче за ЦСКА и принёс команде победу

26.07.2021 20:11

Спорт
Липчанка вступила в соперничество с самой известной спортсменкой олимпийской сборной России
#Олимпиада #прыжки в высоту #Ласицкене
3
Липчанка вступила в соперничество с самой известной спортсменкой олимпийской сборной России

26.07.2021 19:07

Спорт
Екатерина Зюзина пока не проходит в десятку финалисток на Олимпиаде
#Олимпиада #Парусный спорт #Екатерина Зюзина
4
Екатерина Зюзина пока не проходит в десятку финалисток на Олимпиаде

26.07.2021 18:56

Спорт
«Металлург» и «Акрон» устроили голевую феерию
#Футбол #«Металлург» #ФНЛ
13
«Металлург» и «Акрон» устроили голевую феерию

25.07.2021 21:06

Спорт
Первая пошла. Екатерина Зюзина стартовала на Олимпиаде
#Олимпиада #Парусный спорт #Екатерина Зюзина
15
Первая пошла. Екатерина Зюзина стартовала на Олимпиаде

25.07.2021 10:17

Спорт
Липецкие футбольные болельщики пообещали больше не материться на трибунах
#Футбол #«Металлург» #болельщики
15
Липецкие футбольные болельщики пообещали больше не материться на трибунах

16.07.2021 15:18

Спорт