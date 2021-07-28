На старте Олимпиады Семьянова почти не промахивалась, но пока идёт на 13-м месте

Наша землячка разволновалась в первой серии, но потом взяла себя в руки – борьба за выход в финал продолжается.



Сегодня в борьбу на Олимпийских Играх в Токио вступила вторая представительница Липецкой области Дарья Семьянова в упражнении «трап» по стеновой стрельбе.



Одна из самых юных участниц олимпийского стрелкового турнира 18-летняя Даша не справилась с волнением лишь в первой серии, в которой допустила три промаха, разбив 22 тарелочки из 25-ти. В дальнейшем Семьянова успокоилась и отработала почти без ошибок – по 24 точных выстрела в двух следующих сериях.



По итогам первого дня у липчанки приличный результат – 70 точных выстрелов из 75, но пока это соответствует лишь промежуточному 13-му месту, ведь уровень конкуренции на Олимпиаде запредельный. К примеру, лидер Сюзанна Штефечкова из Словакии вообще пока стреляла без промаха – 75 из 75.



Сюзанна Станко из Италии и Алессандра Перли из Аргентины выбили по 74 очка, Летиша Сканлан из Австралии и ещё одна россиянка Екатерина Субботина из Татарстана – по 73. Далее ещё три спортсменки имеют по 72 очка т.е. от позиции, при которой можно бороться за выход в финальную «шестёрку» нашу Дашу отделяют всего два точных выстрела.



Всё решится завтра: в квалификации спортсменкам предстоят ещё три серии по 25 выстрелов, после чего шестеро сильнейших в финале разыграют олимпийские медали.



До сих пор в стендовой стрельбе на Олимпиаде в Токио доминировали снайперы США. Соревнования в женском «ските» выиграла американка Эмбер Инглиш, а у мужчин победил её соотечественник Винсент Хэнкок, который в финале установил олимпийский рекорд – 59 точных выстрелов из 60-ти.



Напомним, что на Играх выступают две представительницы Липецкой области – Семьянова и Екатерина Зюзина (парусный спорт), которая после шести проведённых гонок из десяти в классе яхт «Лазер-Радиал» идёт на 27-м месте и пока не попадает в число десяти лучших, которым 1 августа предстоит выступить в финале.



Фото стрелкового Союза России

