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сегодня, 13:37
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Липчане вложили в программу долгосрочных сбережений более 8,5 миллиарда рублей

С начала действия программы липчане оформили свыше 116 тысяч договоров долгосрочных сбережений.

За 9 месяцев этого года жители Липецкой области заключили более 35 тысяч договоров по программе долгосрочных сбережений на общую сумму 975 миллионов рублей.

Как сообщает пресс-служба Липецкого отделения Банка России, всего с начала действия программы липчане оформили свыше 116 тысяч договоров, а объем взносов составил более 8,5 миллиарда рублей.

Программа долгосрочных сбережений работает с 2024 года. Чтобы стать её участником, нужно заключить договор с любым негосударственным пенсионным фондом, который работает с этой программой.

Счет можно пополнять на любую сумму. Также в программу разрешается перевести свои пенсионные накопления. Государство софинансирует личные взносы участников.

Накопленные деньги можно получить сразу или ежемесячно в виде выплат, но только через 15 лет с момента заключения договора, либо с 55 лет для женщин, с 60 – для мужчин. Забрать все сбережения вместе с инвестиционным доходом разрешается и раньше, если средства потребуются на лечение тяжелой болезни или семья потеряет кормильца.
деньги
финансы
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Комментарии (10)

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СССР
12 минут назад
они просто про МММ не знают)))
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Читатель
сегодня, 15:23
В сентябре 2026 заключила договор долгосрочных сбережений с НПФ ВТБ,деньги списали с карты моментально,но вовремя одумалась и написала на возврат ,но сделать это не так просто,офисов в городе нет,через личный кабинет ушло больше часа постоянно что то не проходило ,но спапавилась,та к вот деньги возвращали почти 2 месяца,не доверяйте страховых и банкам они своего не отдадут.
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МММ
сегодня, 15:17
Мы снова с вами в другой личине.
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Пенсионер
сегодня, 15:11
Раньше была игра - рубль кладёшь на накопительную часть пенсии (добровольно) и рубль тебе добавляет государство. А потом накопительную часть заморозили. И когда разморозят - неизвестно
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ПЕНСИОНЕР
сегодня, 15:04
а куда нести. если сгорят -они и на вкладах сгорят. и 36000 в год куда вы пристроите. а так надежда на старость после 70 лет. хоть лекарство пачку купить.
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Марина
сегодня, 14:12
Что будет через 15 лет??? Несите свои деньги граждане,не стесняйтесь.
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Программа
сегодня, 15:13
предусматривает наследование близких родственников или при заключении договора указываете кто может их получить, в случае смерти.
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Липецкий Вася
сегодня, 14:06
а все жалуются - денег не хватает!
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Жесть
сегодня, 15:14
А липчане, в принципе, склонны к нытью! Ничего удивительного!!!
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Пенсионер
сегодня, 13:53
Какая то очередная пирамида
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