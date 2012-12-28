Липчане вложили в программу долгосрочных сбережений более 8,5 миллиарда рублей

С начала действия программы липчане оформили свыше 116 тысяч договоров долгосрочных сбережений.

За 9 месяцев этого года жители Липецкой области заключили более 35 тысяч договоров по программе долгосрочных сбережений на общую сумму 975 миллионов рублей.Как сообщает пресс-служба Липецкого отделения Банка России, всего с начала действия программы липчане оформили свыше 116 тысяч договоров, а объем взносов составил более 8,5 миллиарда рублей.Программа долгосрочных сбережений работает с 2024 года. Чтобы стать её участником, нужно заключить договор с любым негосударственным пенсионным фондом, который работает с этой программой.Счет можно пополнять на любую сумму. Также в программу разрешается перевести свои пенсионные накопления. Государство софинансирует личные взносы участников.Накопленные деньги можно получить сразу или ежемесячно в виде выплат, но только через 15 лет с момента заключения договора, либо с 55 лет для женщин, с 60 – для мужчин. Забрать все сбережения вместе с инвестиционным доходом разрешается и раньше, если средства потребуются на лечение тяжелой болезни или семья потеряет кормильца.