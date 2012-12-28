Сегодня в Липецке: любовь и муки, ИИ нас обманул, самые высокооплачиваемые профессии в регионе
Чтобы получить более 1,4 миллиона рублей, 43-летняя женщина фиктивно устроилась дояркой
Со счёта липчанина пропали 67,2 тысячи рублей — украденные деньги удалось вернуть через суд
Покупателя обманули на 1,3 миллиона рублей при покупке грузовика: продавца с сайта объявлений вычислили
Общество
431
сегодня, 13:32
Фестиваль «Ёлки Липецкой земли» расширяется: в Ельце установят креативные ёлки, в Липецке — из округов области
Фестиваль начнётся вечером 19 декабря.
В Ельце, как рассказали GOROD48 в туристском информационном центре города, фестиваль откроется 19 декабря в 18:00.
Напомним, первый фестиваль «Ёлки Липецкой земли» прошёл в 2025 году в Ельце. Тогда свои ёлки представили округа и районы Липецкой области, а лучшую из них выбрали народным голосованием — победила ёлка из Добровского округа.
21
0
14
1
0
Комментарии