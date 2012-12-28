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Общество
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сегодня, 14:04
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Погода подкачала: почта Деда Мороза заработает в липецких парках 1 декабря
Обычно почтовые ящики для писем детей Деду Морозу в парках устанавливали к 18 ноября.
— Зима в этом году потерялась в пути, и, чтобы не путаться во временах года, мы решили дождаться её календарного начала, — рассказал GOROD48 заместитель директора МАУК «Культурные пространства» Дмитрий Дёмин.
Почта Деда Мороза работает в Липецке с середины нулевых годов. Дети могут написать письма сказочному персонажу и получить в ответ открытку при условии, что на конверте будет разборчиво написан обратный адрес.
Резиденцию Деда Мороза в Нижнем парке традиционно откроют 12 декабря.
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