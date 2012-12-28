Погода подкачала: почта Деда Мороза заработает в липецких парках 1 декабря

Обычно почтовые ящики для писем детей Деду Морозу в парках устанавливали к 18 ноября.

В трёх парках Липецка: Нижнем, Верхнем и Металлургов — почта Деда Мороза заработает 1 декабря. Обычно почтовые ящики в парках расставляли к 18 ноября, когда в России празднуют день рождения Деда Мороза.— Зима в этом году потерялась в пути, и, чтобы не путаться во временах года, мы решили дождаться её календарного начала, — рассказал GOROD48 заместитель директора МАУК «Культурные пространства» Дмитрий Дёмин.Почта Деда Мороза работает в Липецке с середины нулевых годов. Дети могут написать письма сказочному персонажу и получить в ответ открытку при условии, что на конверте будет разборчиво написан обратный адрес.Резиденцию Деда Мороза в Нижнем парке традиционно откроют 12 декабря.