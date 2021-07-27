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Российский пловец выиграл золотую медаль в финальном заплыве на 100 м на спине на ОИ в Токио

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#Олимпиада в Токио #золото #плавание

Российский пловец Евгений Рылов, который выиграл золотую медаль в финальном заплыве на 100 м на спине на Олимпиаде в Токио, заявил, что шел на пределе своих возможностей.

Российский спортсмен Евгений Рылов впервые за 25 лет завоевал для сборной России золотую медаль Олимпиады в плавании, победив на дистанции 100 метров на спине на Играх в Токио.

Он одержал победу в соревнованиях, прошедших 27 июля, с рекордом Европы. Рылов показал результат 51,98 секунды. Серебряную медаль завоевал другой россиянин — Климент Колесников, который уступил победителю 0,02 секунды. Третьим стал американец Райан Мёрфи (+0,21).

Последний раз российские пловцы выигрывали олимпийское золото в плавании на Играх-1996 в Атланте. Тогда Александр Попов взял награды высшей пробы на дистанциях 50 и 100 метров вольным стилем, а Денис Панкратов выиграл заплывы на 100- и 200-метровках баттерфляем, - передает РИА Новости.

Министр спорта России Олег Матыцин отреагировал на завоеванное российскими спортсменами первое золото Олимпиады в плавании за 25 лет, - передает ТАСС.

По его словам, лидеры российской команды в соревнованиях на дистанции 100 метров на спине на Олимпийских Играх в Токио устроили "очень красивую борьбу". "Такие заплывы хочется пересматривать снова и снова", — добавил он. Министр также отметил, что россияне добились исторического результата.

Евгению Рылову 24 года. Он - старший сержант патрульно-постовой службы подмосковного горда Лобня, - пишет "Комсомольская правда". Он стал бронзовым призером Олимпийских игр 2016 года в Рио-де-Жанейро в плавании на 200 м на спине. Также в активе россиянина две победы на чемпионатах мира и четыре - на чемпионатах Европы.

Колесникову 21 год, он является серебряным призером чемпионата мира в эстафете 4 по 100 м вольным стилем, бронзовым призером чемпионата мира на дистанции 50 м на спине и в комбинированной эстафете 4 по 100 м, шесть раз становился чемпионом Европы. Колесникову принадлежит мировой рекорд в плавании на 50 м на спине (23,80).

Российская команда занимает четвертое место в медальном зачете. В копилке российской сборной на данный момент 5 золотых, 7 серебряных и 3 бронзовых медали. Первыми идут американцы (8-3-8), вторыми - японцы (8-2-3), третьими - китайцы (7-5-7).

Олимпийские игры в Токио продлятся до 8 августа, - передает Lenta.ru.
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#Олимпиада в Токио #золото #плавание

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