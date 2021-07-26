В Сселках отключат холодную воду

27 июля с 09:00 до 20:00 без холодной воды останутся потребители улицы Загородной, переулков Рылеева, Макаренко и Пестеля – ЛГЭК будет устранять утечку на водоводе в переулке Макаренко.



С 10:00 до 20:00 из-за устранения утечки на водоводе не будет холодной воды в домах №№ 3а, 3б по улице Доватора.



С 10:00 до 20:00 отключат холодную воду в частном секторе Сселок – подачу воды ограничат жителям улиц Краеведческой, Комарова, Апраксина, 300-летия Флота России, Кольцова, Заповедной, Мартынова, братьев Синявиных, Высоцкого, Мазурука, М. Цветаевой, переулков Поэтического, Лазурного. Воду отключат для проведения ремонтных работ по заявке детского сада № 37 на улице 300-летия Флота России.



Подвоз воды на участки организуют по заявкам потребителей. После окончания работ возможно повышение мутности воды.

