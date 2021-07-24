В Липецкой области сухо и до +28

В ближайшие сутки атмосферное давление на территории Липецкой области продолжит расти, будет преимущественно без осадков. Среднесуточные температуры воздуха составят 18-19 градусов тепла, что на 1-2 градуса ниже нормы.

По прогнозу Липецкого областного центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, 25 июля в Липецкой области переменная облачность, преимущественно без осадков. Ветер северный, 6-11 м/сек. Температура ночью составит от +9 до +14 градусов, днем будет от +23 до +28 градусов.



В Липецке переменная облачность, преимущественно без осадков. Температура ночью составит от +11 до +13 градусов, днем будет от +24 до +26 градусов.



День 25 июля стал самым теплым в Липецке в 2010 году, тогда в городе было +38. Самым холодным за историю метеонаблюдений этот день был в 2020 году — 8 градусов тепла.