30 минут назад
В Липецкой области сухо и до +28
В ближайшие сутки атмосферное давление на территории Липецкой области продолжит расти, будет преимущественно без осадков. Среднесуточные температуры воздуха составят 18-19 градусов тепла, что на 1-2 градуса ниже нормы.
В Липецке переменная облачность, преимущественно без осадков. Температура ночью составит от +11 до +13 градусов, днем будет от +24 до +26 градусов.
День 25 июля стал самым теплым в Липецке в 2010 году, тогда в городе было +38. Самым холодным за историю метеонаблюдений этот день был в 2020 году — 8 градусов тепла.
Максим К
н-дя
Гостья1