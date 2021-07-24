Общество

30 минут назад

В Липецкой области сухо и до +28

3 159
#погода
В Липецкой области сухо и до +28

В ближайшие сутки атмосферное давление на территории Липецкой области продолжит расти, будет преимущественно без осадков. Среднесуточные температуры воздуха составят 18-19 градусов тепла, что на 1-2 градуса ниже нормы.

По прогнозу Липецкого областного центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, 25 июля в Липецкой области переменная облачность, преимущественно без осадков. Ветер северный, 6-11 м/сек. Температура ночью составит от +9 до +14 градусов, днем будет от +23 до +28 градусов.

В Липецке переменная облачность, преимущественно без осадков. Температура ночью составит от +11 до +13 градусов, днем будет от +24 до +26 градусов.

День 25 июля стал самым теплым в Липецке в 2010 году, тогда в городе было +38. Самым холодным за историю метеонаблюдений этот день был в 2020 году — 8 градусов тепла.
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#погода

Комментарии (3)

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Максим К

7 минут назад
Лучше бы дождь лил каждыми днями !! Надоела эта уже жара !
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н-дя

14 минут назад
"С причала рыбачил апостол Андрей, а Спаситель ходил по воде. И Андрей доставал из воды пескарей, а Спаситель — погибших людей."
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Гостья1

18 минут назад
Куролесит год от года,что то Матушка -Природа. То лютует,то смеётся,то дождем с градом прольется. Но природа всегда прекрасна. Греемся под ласковым летним солнышком.
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