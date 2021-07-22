Общество

сегодня, 10:37

Канализация «Елецкого» никого не заинтересовала

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#торги #банкротство #застройщик
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Канализация «Елецкого» никого не заинтересовала

Коммунальные коммуникации двух микрорайонов вновь выставили на торги, но уже со скидкой.

Конкурсный управляющий по делу о банкротстве АО «Липецкая ипотечная корпорация» подвел итоги торгов по продаже коммуникаций, расположенных в микрорайонах «Елецкий» и «Университетский». Водопроводы, канализация, газопровод и ливнёвка на 34 млн рублей не заинтересовали покупателей.

Из-за того, что аукцион провалился, объявили новые торги, но уже с дисконтом на лоты. Теперь газопровод в «Университетском» стоит не 5 010 524 рубля, а 4 509 471 рубль. Сети водопровода, ливнёвка и канализации в «Елецком» ранее торговались за 28 995 905 рублей, а теперь оценены в 26 096 314 рублей. Торги на лоты запланированы на 1 сентября. Выручка от сделки попадет в конкурсную массу должника, из которой выплачивают долги кредиторам.

Банкротство «Липецкой ипотечной корпорации» в ноябре 2018 года было инициировало ООО «Липецк-Гидромеханизация». Приблизительная общая сумма выставленных ипотечной корпорации счетов достигает 1 млрд рублей. АО «ЛИК» зарегистрировано в 2002 году. По данным федеральной налоговой службы уставный капитал организации составляет 384 млн рублей. АО «Липецкая ипотечная корпорация» работала при участии администрации Липецкой области и была нацелена на крупномасштабные проекты комплексного освоения территории в Липецке.
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#торги #банкротство #застройщик
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