«Ростелеком» подключил интерактивное телевидение отелю Mercure в Липецке

«Ростелеком» подключил услугу «Телевидение для гостиниц» отелю Mercure в Липецке. Провайдер установил 10 коммутаторов и обеспечил интерактивным телевидением 200 номеров гостиницы, задействовав собственную сеть передачи данных. Теперь гостям отеля доступны развлекательные, новостные, детские и бизнес-каналы, библиотека разнообразных фильмов, а также возможность управления просмотром.

Константин Власов, директор Липецкого филиала ПАО «Ростелеком»:

«Наша услуга “Телевидение для гостиниц” помогает повысить лояльность посетителей и создать для них комфортные условия. Например, постояльцы отеля могут вызвать клининг в номер, заказать еду или такси. Обслуживающему персоналу будет удобно контролировать заселение или выселение, отправлять сообщения гостям, демонстрировать рекламные ролики, отслеживать статистику использования платного контента. Эти возможности позволяют сократить количество личных контактов, что в наших реалиях немаловажно».

Наталья Двуреченская, заместитель генерального управляющего отеля Mercure:

«В сфере обслуживания, в том числе гостиничного, постоянно растут требования к предоставляемому качеству услуг. Гости обращают внимание не только на красивый дизайн номеров и вид из окна, но еще и на цифровые сервисы. Важным критерием при выборе гостиницы для них является скорость интернета в номере, возможность быстро связаться с администратором и большая коллекция ТВ-каналов и фильмов».

Игорь Иншаков, начальник отдела информационных технологий отеля Mercure:

«С “Ростелекомом” мы сотрудничаем давно. Ранее специалисты компании выделили гигабитный канал для сети Wi-Fi, а теперь оснастили современным телевидением все номера отеля. В дальнейшем планируем подключение услуги “Виртуальная АТС”, которая еще больше расширит возможности гостиничных услуг».

«Телевидение для гостиниц» от «Ростелекома» — специальное решение для сферы гостиничного бизнеса. Услуга работает через интернет, что обеспечивает надежный сигнал и высокое качество картинки. Весь контент телевидения лицензирован. Организовать ТВ-показ можно не только в номерах, но и в лобби, ресторанах, фитнес-центрах и других помещениях отеля. Услуга легко интегрируется с системой управления отелем.

Узнать подробнее об услуге можно на сайте «Ростелекома» и по телефону горячей линии 8 800 200 30 00.

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