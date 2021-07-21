Общество
12 минут назад
На аукцион по питанию школьников поступила жалоба
Ее рассмотрение запланировано на четверг, 22 июля.
Московская компания «Мастер Провиант» заявила жалобу на электронный аукцион с ограниченным участием, по которому разыграли услугу по организации питания учеников пяти школ в Липецке. В «Мастер Провиант» считают, что они были незаконно не допущены к участию в тендере.
- До окончания срока подачи заявок нами была подана соответствующая заявка. Однако, по результатам рассмотрения заявок на участие аукционной комиссией было принято решение о признании заявки несоответствующей требованиям документации о аукционе по следующему основанию: представление устава организации без отметки регистрирующего органа о его государственной регистрации, - указано в жалобе. - Считаем решение комиссии незаконным и необоснованным. Просим отменить решение об отклонении заявки.
Жалоба принята к рассмотрению. Ее обоснованность планируют проверить завтра, 22 июля. Если претензии заявителя подтвердятся, то итоги торгов на 26,6 млн рублей могут отменить.
Ранее мэрия сообщала о том, что победителем торгов стало ООО «Столичная кулинарная компания» (Москва). Предприятие будет кормить учащихся школ №№3, 14, 22, 28 и 41. Компания выиграла торги, сбросив начальную сумму на 5%. По итогам этого аукциона планируют заключить контракт на 2021/2022 учебный год.
- До окончания срока подачи заявок нами была подана соответствующая заявка. Однако, по результатам рассмотрения заявок на участие аукционной комиссией было принято решение о признании заявки несоответствующей требованиям документации о аукционе по следующему основанию: представление устава организации без отметки регистрирующего органа о его государственной регистрации, - указано в жалобе. - Считаем решение комиссии незаконным и необоснованным. Просим отменить решение об отклонении заявки.
Жалоба принята к рассмотрению. Ее обоснованность планируют проверить завтра, 22 июля. Если претензии заявителя подтвердятся, то итоги торгов на 26,6 млн рублей могут отменить.
Ранее мэрия сообщала о том, что победителем торгов стало ООО «Столичная кулинарная компания» (Москва). Предприятие будет кормить учащихся школ №№3, 14, 22, 28 и 41. Компания выиграла торги, сбросив начальную сумму на 5%. По итогам этого аукциона планируют заключить контракт на 2021/2022 учебный год.