Общество

12 минут назад

На аукцион по питанию школьников поступила жалоба

197
#торги #питание #школа
На аукцион по питанию школьников поступила жалоба

Ее рассмотрение запланировано на четверг, 22 июля.

Московская компания «Мастер Провиант» заявила жалобу на электронный аукцион с ограниченным участием, по которому разыграли услугу по организации питания учеников пяти школ в Липецке. В «Мастер Провиант» считают, что они были незаконно не допущены к участию в тендере.

- До окончания срока подачи заявок нами была подана соответствующая заявка. Однако, по результатам рассмотрения заявок на участие аукционной комиссией было принято решение о признании заявки несоответствующей требованиям документации о аукционе по следующему основанию: представление устава организации без отметки регистрирующего органа о его государственной регистрации, - указано в жалобе. - Считаем решение комиссии незаконным и необоснованным. Просим отменить решение об отклонении заявки.

Жалоба принята к рассмотрению. Ее обоснованность планируют проверить завтра, 22 июля. Если претензии заявителя подтвердятся, то итоги торгов на 26,6 млн рублей могут отменить.

Ранее мэрия сообщала о том, что победителем торгов стало ООО «Столичная кулинарная компания» (Москва). Предприятие будет кормить учащихся школ №№3, 14, 22, 28 и 41. Компания выиграла торги, сбросив начальную сумму на 5%. По итогам этого аукциона планируют заключить контракт на 2021/2022 учебный год.
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#торги #питание #школа

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