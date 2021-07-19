Учеников пяти липецких школ будет кормить московская компания

Конкурсная комиссия подвела итоги первой закупки, включающей обеспечение питанием пяти городских школ в новом учебном году. Как сообщили в департаменте образования, победителем торгов стало ООО «Столичная кулинарная компания» (Москва).

За контракт стоимостью более 26 млн рублей боролись четыре компании, пятый участник из-за несоответствия запрашиваемых документов требованиям законодательства о контрактной системе до торгов не допущен. Никто из потенциальных поставщиков услуг не предлагал цену, которая вызвала бы сомнения в качестве предлагаемых услуг. «Столичная кулинарная компания» стала победителем торгов, упав в цене на 5%.



- Для городского департамента образования это будет первый опыт работы со «Столичной кулинарной компанией». Поэтому отнесёмся к ней с особым вниманием, - рассказала председатель департамента Светлана Бедрова. - Кроме того, с начала учебного года возобновятся регулярные проверки, которые проводит родительское сообщество. Мы приглашаем всех желающих, чьи дети сейчас учатся в школах города, присоединиться к нам и в составе комиссий контролировать качество предоставляемых услуг.



Исполнителю муниципального контракта предстоит обеспечить питанием учащихся школ №№3, 14, 22, 28 и 41. К предприятию будут предъявлены строгие требования: любую замену блюд или их ингредиентов следует согласовывать с руководством школы. Качество продуктов, используемых при готовке, должно соответствовать требованиям ГОСТ и СанПиН. Ответственность за чистоту в пищеблоке также входит в обязанности предприятия.



Как сообщили в пресс-служба администрации Липецка, процедуру торгов пройдут ещё семь лотов общей стоимостью более 214 миллионов рублей. Каждый включает от четырёх до семи заказчиков, объединённых по территориальному признаку, - всего 47 школ областного центра. Планируется, что результаты торгов будут известны до начала августа.



Контракты с компаниями, выигравшими тендеры, будут заключены на один учебный год: с 1 сентября по 31 мая. В закупках от администрации города участвуют только бюджетные учреждения образования. Автономные школы самостоятельно проводят торги и выбирают поставщика услуг.



Фото пресс-службы администрации Липецка.



