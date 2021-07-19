Общество

сегодня, 15:17

Учеников пяти липецких школ будет кормить московская компания

5 1215
#школьное питание
3
Учеников пяти липецких школ будет кормить московская компания

Конкурсная комиссия подвела итоги первой закупки, включающей обеспечение питанием пяти городских школ в новом учебном году. Как сообщили в департаменте образования, победителем торгов стало ООО «Столичная кулинарная компания» (Москва). 

За контракт стоимостью более 26 млн рублей боролись четыре компании, пятый участник из-за несоответствия запрашиваемых документов требованиям законодательства о контрактной системе до торгов не допущен. Никто из потенциальных поставщиков услуг не предлагал цену, которая вызвала бы сомнения в качестве предлагаемых услуг. «Столичная кулинарная компания» стала победителем торгов, упав в цене на 5%.
 
- Для городского департамента образования это будет первый опыт работы со «Столичной кулинарной компанией». Поэтому отнесёмся к ней с особым вниманием, - рассказала председатель департамента Светлана Бедрова. - Кроме того, с начала учебного года возобновятся регулярные проверки, которые проводит родительское сообщество. Мы приглашаем всех желающих, чьи дети сейчас учатся в школах города, присоединиться к нам и в составе комиссий контролировать качество предоставляемых услуг. 
 
Исполнителю муниципального контракта предстоит обеспечить питанием учащихся школ №№3, 14, 22, 28 и 41. К предприятию будут предъявлены строгие требования: любую замену блюд или их ингредиентов следует согласовывать с руководством школы. Качество продуктов, используемых при готовке, должно соответствовать требованиям ГОСТ и СанПиН. Ответственность за чистоту в пищеблоке также входит в обязанности предприятия.  
 
Как сообщили в пресс-служба администрации Липецка, процедуру торгов пройдут ещё семь лотов общей стоимостью более 214 миллионов рублей. Каждый включает от четырёх до семи заказчиков, объединённых по территориальному признаку, - всего 47 школ областного центра. Планируется, что результаты торгов будут известны до начала августа.
 
Контракты с компаниями, выигравшими тендеры, будут заключены на один учебный год: с 1 сентября по 31 мая.  В закупках от администрации города участвуют только бюджетные учреждения образования. Автономные школы самостоятельно проводят торги и выбирают поставщика услуг.

Фото пресс-службы администрации Липецка.

5 1215
#школьное питание
3

Комментарии (5)

комментарии обновляются
Написать комментарий
Как гость
Нажимая на кнопку "Опубликовать", вы соглашаетесь с правилами.

Семеныч

1 минуту назад
Ну да, видимо по рекомендации губера
ответить

Верните

10 минут назад
Оглы. Он обещал накормить всех за 35 рублей. И ему все поверили. И Бедрова и Уваркина и депутаты. Так почему бы не поверить Московской компании?
ответить

Липецк

26 минут назад
В спец приемнике на литаврина, очень вкусно кормят! Там не готовят! Еду привозят! Неужели нельзя найти от куда туда привозят покушать! И договориться!!!????????
ответить

Скажите правду

сегодня, 15:37
Сколько откат в сумме вышел?
ответить

Правдоруб

сегодня, 15:35
Опять московская компания?! Ребята, как они будут доставлять пищу для детей? Неужели нет местных нормальных компаний?! Когда прекратиться этот идиотизм, родителя уже устали выбрасывать деньги за питание. Дети не едят в школах.
ответить

Еще в рубрике

В частном секторе 9 микрорайона отключат холодную воду
#водоснабжение #отключения
1
В частном секторе 9 микрорайона отключат холодную воду

41 минуту назад

Общество
В Липецкой области задержали мужчину по подозрению в фальсификации медсправки на антитела
#антитела #подделка #коронавирус
5
В Липецкой области задержали мужчину по подозрению в фальсификации медсправки на антитела

сегодня, 14:29

Общество
Подрядчика оштрафовали за срыв госконтракта на ремонт поликлиники № 9
#прокуратура #поликлиника
1
Подрядчика оштрафовали за срыв госконтракта на ремонт поликлиники № 9

сегодня, 12:07

Общество
На центральном пляже наконец-то установили раздевалки
#пляж #благоустройство
63
На центральном пляже наконец-то установили раздевалки

сегодня, 09:32

Общество
Доброе утро, Липецк!
#доброе утро
25
Доброе утро, Липецк!

сегодня, 07:00

Общество
В Липецкой области жара сохранится, несмотря на короткие дожди
#жара
24
В Липецкой области жара сохранится, несмотря на короткие дожди

вчера, 19:30

Общество