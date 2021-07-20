Дело об обмане дольщиков «Европейского» передается в суд

Следственными органами СУ СК России по Липецкой области завершено расследование уголовного дела двух бывших генеральных директоров ОАО «Эксстроймаш» Сергея Тонких и Сергея Ельчанинова, обвиняемых по ч. 3 ст. 30, ч. 4 ст. 159 УК РФ (покушение на хищение денежных средств в особо крупном размере) и ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере).

По данным следствия, обвиняемый Сергей Тонких договорился с владельцем ОАО «Эксстроймаш» Михаилом Захаровым о хищении денег, поступивших от участников долевого строительства в ЖК «Европейский».«Предвидя неизбежность наступления общественно-опасных последствий в виде причинения материального ущерба ОАО «Эксстроймаш», с сентября 2014 по март 2016 года заключил фиктивные договоры займа с подставными лицами и похитили более 78 млн рублей.

Кроме этого, доказана еще одна попытка вывода 129 млн рублей из оборота ОАО «Эксстроймаш» путем подписания фиктивных актов приемки выполненных работ по договорам на оказание риэлторских услуг индивидуальным предпринимателем Олесей Захаровой, обязавшейся якобы реализовать недвижимость в трех строящихся домах в ЖК «Европейский». Деньги планировалось вывести из оборота ОАО «Эксстроймаш» в полном объеме, однако предпринимательница получила лишь часть от этой суммы – 1 млн рублей. Следствие считает, что преступный умысел на хищение имущества не удалось реализовать по независящим от фигурантов обстоятельствам, так как ОАО признано банкротом.

Третий эпизод мошенничества связан с оформлением фиктивных сделок купли-продажи нежилого здания и земельного участка в центре Липецка стоимостью 65 млн рублей, которые были выведены из активов ОАО «РБТ». Право собственности на недвижимость Захаров при помощи Ельчанинова переоформил на подконтрольную фирму, придав правомерный вид владению, пользованию и распоряжению указанным имуществом.

Таким образом, как считает следствие, обвиняемые похитили денежные средства и незаконно приобрели право на чужое имущество, причинив ущерб на сумму свыше 143 млн рублей, а также покушались на хищение денежных средств, принадлежащих ОАО «Эксстроймаш», на сумму 129 млн рублей», - сообщает пресс-служба Следственного управления СК РФ по Липецкой области.

По уголовному делу проведено свыше 50 судебных экспертиз, в числе которых 8 сложных строительно-технических, длительность производства которых составила свыше 1 года. Свыше 1200 лиц допрошено в качестве свидетелей, почти 2000 человек в ходе следствия признаны потерпевшими.

Материалы уголовного дела, объем которого составляет около 100 томов, с утвержденным прокурором обвинительным заключением в ближайшее время будут направлены в суд.

Вместе с тем НЦБ Интерпола Федеративной Республики Германия продолжаются экстрадиционные процедуры в отношении Михаила Захарова, обвиняемого в пяти эпизодах ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере), п. «б» ч. 4 ст. 174.1 (легализация (отмывание) иного имущества, приобретенного лицом в результате совершения им преступления), ч. 3 ст. 33 п. «а» ч. 2 ст. 199 УК РФ (уклонение от уплаты налогов). Его бывшая жена Олеся Захарова находится в международном розыске, в отношении неё заочно избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Её действия квалифицированы как покушение на мошенничество в особо крупном размере (ч. 3 ст. 30 ч. 4 ст. 159 УК РФ).

Для обеспечения возмещения причинённого ущерба арестовано имущество Михаила Захарова и его фирмы ОАО «Эксстроймаш» на сумму 333 млн рублей.