Порошенко пообещал вернуть Крым в течение года

Бывший президент Украины Петр Порошенко обратился к крымским татарам и всем «украинским мусульманам», поздравив их с Курбан-байрамом. По его словам, уже через год этот праздник в Крыму будут отмечать в составе Украины, пишет kommersant.ru

«Считаю, что совместными усилиями мы обязательно победим агрессора и вернем Крым домой. И вскоре в украинском Крыму коренной крымскотатарский народ свободно отметит Курбан-байрам. В следующем году — в Бахчисарае! Крым — это Украина!» — написал господин Порошенко в Facebook.

В апреле госсовет Крыма попросил Следственный комитет России и ФСБ возбудить уголовные дела в отношении семи украинских политиков и чиновников, ответственных за организацию водной, продовольственной, транспортной и энергетической блокад Крыма. В этот список попал и Петр Порошенко.