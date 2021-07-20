Общество

сегодня, 09:33

Перелеты из Липецка в Египет запретили

6 1255
#самолет #аэропорт
Перелеты из Липецка в Египет запретили

Авиакомпания просила допуск на ежедневные перелеты в Шарм-Эль-Шейх.

Министерство транспорта России рассмотрело заявления авиакомпаний на разрешение обслуживать международные маршруты. Несколько перевозчиков запросили допуски на перелеты из Липецка. Несколько маршрутов Росавиация одобрила, на несколько в допуске отказано.

Министерство выдало разрешения на перелеты из Липецка в Ош и Бишкек (Киргизия) с частотностью три раза в неделю, в Бухару, Самарканд, Фергану и Ургенч (Узбекистан) три раза в неделю. Допуск на обслуживание этих маршрутов получила авиакомпания «Сибирь».

Авиакомпания «Северный ветер» просила о разрешении ежедневных перелетов из Липецка в египетский Шарм-Эль-Шейх, но Росавиация допуск не выдала. Аналогичный запрет пока установлен на перелеты из Липецка в Куляб, Худжанд, Душанбе (Таджикистан) и Ташкент (Узбекистан).

Напомним, ранее Росавиация дала разрешение на перелеты из Липецка в турецкую Анталью. Авиакомпания может выполнять рейсы с 12 июля. Пока ни одного самолета по этому маршруту в расписании липецкого аэропорта нет.
6 1255
#самолет #аэропорт

Комментарии (6)

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с чего начинается Родина..

14 минут назад
не нужен нам берег турецкий. и Африка нам не нужна..
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Меня зовут Гиви...

14 минут назад
Денег девать некуда, летуны. Пора таких раскулачивать.
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липчане зачем вам египет?

57 минут назад
летайте в Ош, Бишкек ,Бухару и будет все Ок
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Очевидец

сегодня, 09:56
Аэропорт "Липецк" не соответствует требованиям международного аэропорта. НЕДОСТАТКИ глазами не избалованного сервисом пассажира: в зале ожидания очень душно, громкоговоритель очень слабый, накопитель малой вместимости, багаж выдают по паспортам.
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Вот опять

сегодня, 09:47
Повесил свой сюртук на спинку кресла и пойду на местный пруд. Возьму пол батона и покормлю ершей. Раз уж на то пошло..
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ё

сегодня, 09:42
Цены растут, есть нечего. А они про перелёты...
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