Перелеты из Липецка в Египет запретили

Авиакомпания просила допуск на ежедневные перелеты в Шарм-Эль-Шейх.

Министерство транспорта России рассмотрело заявления авиакомпаний на разрешение обслуживать международные маршруты. Несколько перевозчиков запросили допуски на перелеты из Липецка. Несколько маршрутов Росавиация одобрила, на несколько в допуске отказано.



Министерство выдало разрешения на перелеты из Липецка в Ош и Бишкек (Киргизия) с частотностью три раза в неделю, в Бухару, Самарканд, Фергану и Ургенч (Узбекистан) три раза в неделю. Допуск на обслуживание этих маршрутов получила авиакомпания «Сибирь».



Авиакомпания «Северный ветер» просила о разрешении ежедневных перелетов из Липецка в египетский Шарм-Эль-Шейх, но Росавиация допуск не выдала. Аналогичный запрет пока установлен на перелеты из Липецка в Куляб, Худжанд, Душанбе (Таджикистан) и Ташкент (Узбекистан).



Напомним, ранее Росавиация дала разрешение на перелеты из Липецка в турецкую Анталью. Авиакомпания может выполнять рейсы с 12 июля. Пока ни одного самолета по этому маршруту в расписании липецкого аэропорта нет.

