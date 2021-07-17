В Липецке подростку продали алкоголь

Причем факт продажи спиртного подростку был зафиксирован дважды

15 июля в одном из продуктовых магазинов в Советском округе Липецка инспектором отдела по делам несовершеннолетних выявлен факт повторной реализации подростку спиртных напитков. Продавец магазина продала 16-летнему подростку слабоалкогольный напиток. В нарушение действующего законодательства продавец магазина не спросила у молодого человека паспорт. 30-летняя женщина вину признала.



ОП № 2 УМВД России по Липецку возбуждено уголовное дело по ст.151.1 УК РФ «Розничная продажа несовершеннолетним алкогольной продукции», которая предусматривает штраф до 80 тысяч рублей, исправительные работы до одного года и запрет занимать определенную должность в течение трех лет, сообщили в УМВД России по Липецкой области.

