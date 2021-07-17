Общество

44 минуты назад

В Липецке подростку продали алкоголь

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#алкоголь #
В Липецке подростку продали алкоголь

Причем факт продажи спиртного подростку был зафиксирован дважды

15 июля в одном из продуктовых магазинов в Советском округе Липецка инспектором отдела по делам несовершеннолетних выявлен факт повторной реализации подростку спиртных напитков. Продавец магазина продала 16-летнему подростку слабоалкогольный напиток. В нарушение действующего законодательства продавец магазина не спросила у молодого человека паспорт. 30-летняя женщина вину признала.

ОП № 2 УМВД России по Липецку возбуждено уголовное дело по ст.151.1 УК РФ «Розничная продажа несовершеннолетним алкогольной продукции», которая предусматривает штраф до 80 тысяч рублей, исправительные работы до одного года и запрет занимать определенную должность в течение трех лет, сообщили в УМВД России по Липецкой области.
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#алкоголь #

Комментарии (2)

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Алекс

30 минут назад
Сейчас некоторые несовершеннолетние выглядят так, как будто им лет по 25, а то и 30. У меня у самого сын уже в 10 классе во всю брился. Недельку не поброется и не поймёшь, где папа, а где сын.
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Игорь

35 минут назад
А зачем тогда продаете алкоголь бывшим и недавним подросткам? Алкоголь - яд.
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