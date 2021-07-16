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Липецкая вечЁрка: день города, «жуткое ДТП» в семье чиновника и рейтинг пляжей
Сегодня, 16 июля, Липецке начал праздновать День города, мошенники взломали страничку жены главы Нижнематренского сельсовета Добринского района Вадима Батышкина, огорошив пользователей историей о «жутком ДТП», а GOROD48 сделал рейтинг пляжей.
Сегодня официальные мероприятия начались с открытия доски почета «Трудовая слава», потом нарядные чиновники открыли физкультурно-оздоровительный комплекс в районе Опытной станции, и Центр дополнительного образования в микрорайоне «Европейский», сдали дом уже бывшим обманутым дольщикам на улице Стаханова.
А в городском Дворце бракосочетания сегодня показали макет будущего памятника Петру и Февронии, который собираются установить недалеко от здания на деньги бизнесменов. Свое мнение по поводу памятника можно завтра оставить в книге отзывов. Она будет доступна во Дворце бракосочетания на улице Ленина 17 июля до 15.00.
— В то время, когда человечество летает на Марс, запускает космический туризм и так далее — мы катимся в прошлое. У нас особенный путь, ага. Никакого отношения к крепкой семье эти два персонажа никогда не имели и никогда этот праздник не был красным на Руси, — высказал свое мнение по поводу установки памятника Граф де Ля Фер.
— А давайте вспомним легенду о святых Петре и Февронии. Это был договорной брак между князем и простолюдинкой, которая его вылечила. Брак продлился недолго, но умерли они в один день, так как молились за это. Многие историки вообще ставят под сомнение эту легенду. Давайте лучше памятник «Здравому смыслу» поставим и заставим чиновников администрации каждое утро перед ним давать обещание работать честно и грамотно, — написала Липчанка.
Нижний парк превратился сегодня в одну огромную селфи-зону. Гуляя по аллеям можно было оказаться и в СССР, и во временах Петра Великого, и в Средневековье. Тут уж кому что нравится. Неработающий фонтан «Липва» скромно задрапировали, чтобы не мозолил глаза.
— Как же хочется домой, в спокойный, добрый, цветущий СССР! — с тоской написал Коммунист.
Кому праздник, а у кого неожиданные проблемы. Со страницы жены главы Нижнематренского сельсовета Добринского района Вадима Батышкина пользователям соцсети вдруг начало приходить сообщение о страшной аварии и просьбе пожертвовать деньги на лечение дочери. Как выяснилось, с семьей чиновника все хорошо, о чем он сам и написал в соцсетях. Дело в том, что мошенники взломали страницу его жены.
GOROD48 сделал рейтинг пляжей. Как ни парадоксально это звучит, но лучший пляж в Липецке тот, который официально закрыт — Центральный. Бизнес на пляже вовсю предлагает сопутствующие услуги, но раздевалки на нем нет. Оптимисты на это могут заменить, что пляж стал похож на европейский (на Лазурном берегу с раздевалками тоже проблема).