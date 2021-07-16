Общество
сегодня, 10:26
Мошенники «устроили» жуткое ДТП семье липецкого чиновника
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Уже на своей странице Вадим Батышкин рассказал правду.
Супруга главы Нижнематренского сельсовета Добринского района Вадима Батышкина стала жертвой интернет-мошенников. Неизвестные взломали ее страничку и опубликовали пост о сборе денег на лечение после ДТП.
Вадим Батышкин рассказал подписчикам, что с его семьей все хорошо, и напомнил о необходимости безопасного использования соцсетей.
Вадим Батышкин рассказал подписчикам, что с его семьей все хорошо, и напомнил о необходимости безопасного использования соцсетей.
6 5857
Житель рудника
о0о
омар хайям
хорошая схема
!не понял- ты туп
Не понял