Общество

сегодня, 10:26

Мошенники «устроили» жуткое ДТП семье липецкого чиновника

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#мошенничество #интернет
Мошенники «устроили» жуткое ДТП семье липецкого чиновника

Уже на своей странице Вадим Батышкин рассказал правду.

Супруга главы Нижнематренского сельсовета Добринского района Вадима Батышкина стала жертвой интернет-мошенников. Неизвестные взломали ее страничку и опубликовали пост о сборе денег на лечение после ДТП.

пост.jpg

Вадим Батышкин рассказал подписчикам, что с его семьей все хорошо, и напомнил о необходимости безопасного использования соцсетей.

6 5857
#мошенничество #интернет

Комментарии (6)

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Житель рудника

52 минуты назад
Нечего в соц сетях сидеть. Работать надо. Слишком много инфы в интернет сливается.
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о0о

56 минут назад
хватил пердечный сриступ.
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омар хайям

сегодня, 11:24
Люди .будьте бдительны и не будьте мнительны. Смерть шпионам и кибермошенникам!!!
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хорошая схема

сегодня, 11:19
делать у себя подобные посты с указанием своего левого счета, а потом говорить что это мошенники взломали)
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!не понял- ты туп

сегодня, 11:07
Это мошенники взломали
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Не понял

сегодня, 10:35
а кому деньги нести - самому главе ?
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