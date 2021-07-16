Мошенники «устроили» жуткое ДТП семье липецкого чиновника

Уже на своей странице Вадим Батышкин рассказал правду.

Супруга главы Нижнематренского сельсовета Добринского района Вадима Батышкина стала жертвой интернет-мошенников. Неизвестные взломали ее страничку и опубликовали пост о сборе денег на лечение после ДТП.Вадим Батышкин рассказал подписчикам, что с его семьей все хорошо, и напомнил о необходимости безопасного использования соцсетей.