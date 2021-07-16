Рейтинг липецких пляжей

Самое популярное место сейчас в городе, пожалуй, пляж. Где еще спрячешься от аномальной жары? GOROD48 сделал рейтинг пляжей. В Липецке три открытых пляжа и один (Центральный) официально не работающий. Хотя именно на нем отдыхает больше всего липчан. Поэтому мы его также включили в рейтинг.

Горожане, которых GOROD48 спросил о том, какие пляжи им нравятся, больше всего хвалили те, на которые сами ходят купаться. Делая рейтинг мы также взяли в расчет: чистоту песка, цветет ли вода, наличие туалетов, урн, лавочек, фонтанчиков, укрытий от солнца, раздевалок, «лягушатников» и дополнительных услуг для отдыхающих. Спасатели дежурили на всех пляжах, не считаясь с тем, открыты они официально или нет. По данным МЧС России по Липецкой области, в этом году на городских пляжах никто не утонул.



Самый маленький пляж в районе Тракторного







Здесь оказалось меньше всего отдыхающих. В воде много растительности, неплохо бы ее почистить. Минимальные удобства в наличии, пляж чистый. Хорошо то, что тут есть и песок, и трава, можно выбрать, что больше нравится. При этом никаких спортивных площадок или детских горок нет. Но дети могут поплавать в «лягушатнике». Подъезд к пляжу не очень удобный.



Самый уютный пляж в районе Сокола







Не жителя Сокола увидеть здесь практически невозможно. Это самый отдаленный пляж в городе. Пройти на него можно только по подвесному мосту. Здесь тоже есть и трава, и песок. Помимо, так называемого, обязательного пляжного набора в виде фонтанчиков, раздевалок, урн, лавочек, укрытий от солнца, туалетов, в наличии имеется спортплощадка. А вот место для купания очень узкое, к тому же чуть ли наполовину загорожено «лягушатником», местные жители просят расширить проход к воде, да и мостик подремонтировать.



Самый зрелищный пляж в районе Новолипецка







Его можно назвать вторым по количеству отдыхающих. Пляжный набор в наличии, но видно, что давно не обновлялся, а только подновлялся. Один из фонтанчиков сломан, ручеек из него течет в реку. Отдыхающие жалуются на амбре из туалета. Из бонусов — детская горка. А также отсюда можно наблюдать парусную регату.



Самый «закрытый» пляж — Центральный







Официально его нет, но он есть. На Центральном пляже отдыхает больше всего липчан. Его благоустраивают уже второй год подряд, последний (на сегодня) контракт должен быть завершен зимой 2022 года. График работ составлен весьма странно. В прошлом году зачем-то убрали раздевалки (ни у кого же не было сомнений, что липчанам они понадобятся). Обещали в середине этого лета поставить новые, но так и не поставили. Новые туалеты закрыты. Хорошо хоть рядом с ними поставили биотуалет. Вместо старых грибков стоят модные перголы, правда, от солнца они не очень защищают. Мост на зеленый остров то открывают, то закрывают.



Центральный пляж, единственный в Липецке, где отдыхающие могут потратить деньги. Тут есть и фургончик с едой, и прокат спортинвентаря, и лежаки. Правда, последние почти все лежат отдельно от отдыхающих. Платить сто рублей в час, видно, мало кто готов.