Общество

42 минуты назад

Нижний парк back to USSR

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#парк #День города
Нижний парк back to USSR

В День города парк стал огромной селфи-зоной. Фото можно сделать и в средневековом лагере, и в советском буфете.

Традиционно именно Нижний парк становится в День города главной точкой притяжения липчан. Здесь в третьи выходные июля проводят фестивали, играют свадьбы, разбивают лагеря реконструкторы. Ковидные ограничения спутали карты празднования Дня города в 2021 году. И не смогли не сказаться на формате праздника в Нижнем парке. Сегодня парк стал огромной селфи-зоной под открытым небом.

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Так липчан Нижний парк встречает со стороны площади Революции. Если свернуть налево, то там начнется выставка виртуозного лубка, посвященного созданию Липецка. Автор постарался на славу - такие веселые картинки вряд ли забудешь. 

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Здесь же стоит фотозона для тех, кто хочет примерить на себя роль Петра. Помимо общего плана, можно примерить и усы.

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Тем временем по парку уже ходят экскурсии. Например, "малышковая". Детворе рассказывают об истории Липецка.

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Вернемся к фонтану "Липа". В этом году его не отремонтировали, а чтобы "Липа" не стояла без дела - обвили полотнами ткани. Выбор цветов спорный. Некоторые из гостей парка увидели в ярком оформлении знаменитую радугу - символ нетрадиционной любви. 

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Справа от фонтана гостей парка ждут хэдлайнеры XIX-XX века: Гоголь, Достоевский и Чехов. Можно сделать фото в компании этих знаменитых ребят, а также написать открытку из Липецка. Там своему адресату нужно рассказать о городе. Открытки липчан останутся в городе. Их хотят сохранить и лет через 10-15-20 снова показать липчанам, чтобы те сравнили свое мнение и описание города образца 2021 года.

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За "Липой", ближе в аллеям, установили фотозоны с каретой и роялем в кустах.

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Рядом  - экскурсы в историю. В картинках и заметках.

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Кстати, о кустах. Портит праздник и настроение назойливый громкий звук триммера для покоса травы. Почему это нельзя было сделать вчера - вопрос.

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Между зоной у фонтана и площадкой с качелями в кустах спрятался еще один "рояль" - фотозона на казачью тематику.

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Главной новинкой парка можно смело назвать зону "Назад в СССР". Она расположилась возле качелей. Здесь установили манекены с примерными свадебными нарядами той эпохи, шкаф с игрушками детей страны Советов, ударную установку на ковре и даже буфет. Правда, все товары в нем  - "новодел", из СССР разве что весы и сама буфетчица. 

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В глубине парка разбили лагерь поклонники исторической реконструкции. Через их стоянку проходит велодорожка, ведущая к зоопарку.

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Кстати, в парке установлены стенды с навигацией по эпохам.

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По доброй традиции ко Дню города в Липецке не сдают дороги. Не успели к празднику закончить монтаж и нового детского городка.

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По парку тут и там разбросаны тюки с сеном: можно и отдохнуть, и сфотографироваться.

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Все перечисленные площадки будут работать парке сегодня и завтра.
173
#парк #День города

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