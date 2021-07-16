Нижний парк back to USSR

В День города парк стал огромной селфи-зоной. Фото можно сделать и в средневековом лагере, и в советском буфете.

Традиционно именно Нижний парк становится в День города главной точкой притяжения липчан. Здесь в третьи выходные июля проводят фестивали, играют свадьбы, разбивают лагеря реконструкторы. Ковидные ограничения спутали карты празднования Дня города в 2021 году. И не смогли не сказаться на формате праздника в Нижнем парке. Сегодня парк стал огромной селфи-зоной под открытым небом.Так липчан Нижний парк встречает со стороны площади Революции. Если свернуть налево, то там начнется выставка виртуозного лубка, посвященного созданию Липецка. Автор постарался на славу - такие веселые картинки вряд ли забудешь.Здесь же стоит фотозона для тех, кто хочет примерить на себя роль Петра. Помимо общего плана, можно примерить и усы.Тем временем по парку уже ходят экскурсии. Например, "малышковая". Детворе рассказывают об истории Липецка.Вернемся к фонтану "Липа". В этом году его не отремонтировали, а чтобы "Липа" не стояла без дела - обвили полотнами ткани. Выбор цветов спорный. Некоторые из гостей парка увидели в ярком оформлении знаменитую радугу - символ нетрадиционной любви.Справа от фонтана гостей парка ждут хэдлайнеры XIX-XX века: Гоголь, Достоевский и Чехов. Можно сделать фото в компании этих знаменитых ребят, а также написать открытку из Липецка. Там своему адресату нужно рассказать о городе. Открытки липчан останутся в городе. Их хотят сохранить и лет через 10-15-20 снова показать липчанам, чтобы те сравнили свое мнение и описание города образца 2021 года.За "Липой", ближе в аллеям, установили фотозоны с каретой и роялем в кустах.Рядом - экскурсы в историю. В картинках и заметках.Кстати, о кустах. Портит праздник и настроение назойливый громкий звук триммера для покоса травы. Почему это нельзя было сделать вчера - вопрос.Между зоной у фонтана и площадкой с качелями в кустах спрятался еще один "рояль" - фотозона на казачью тематику.Главной новинкой парка можно смело назвать зону "Назад в СССР". Она расположилась возле качелей. Здесь установили манекены с примерными свадебными нарядами той эпохи, шкаф с игрушками детей страны Советов, ударную установку на ковре и даже буфет. Правда, все товары в нем - "новодел", из СССР разве что весы и сама буфетчица.В глубине парка разбили лагерь поклонники исторической реконструкции. Через их стоянку проходит велодорожка, ведущая к зоопарку.Кстати, в парке установлены стенды с навигацией по эпохам.По доброй традиции ко Дню города в Липецке не сдают дороги. Не успели к празднику закончить монтаж и нового детского городка.По парку тут и там разбросаны тюки с сеном: можно и отдохнуть, и сфотографироваться.Все перечисленные площадки будут работать парке сегодня и завтра.