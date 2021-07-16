Трудовая слава Липецка: врачи, педагоги, рабочие…

Открытие доски почёта «Трудовая слава Липецка» стало первым официальным мероприятием в череде празднования Дня города.

Ежегодно на доске обновляют 15 портретов лучших работников Липецка. В 2021 году ими признаны:- водитель автобуса МУП «Липецкий пассажирский транспорт» Александр Ананских,- заведующая отделением реабилитации больных, перенесших инфаркт миокарда, врач-кардиолог АО «Липецккурорт» Ирина Глазунова,- сталевар конвертера участка выплавки стали конвертерного цеха ПАО НЛМК Евгений Зубков,- монтажник по монтажу стальных и железобетонных конструкций 5 разряда ООО СУ-11 «Липецкстрой-Л» Валерий Ильин,- электромонтер по эксплуатации распределительных сетей юго-западного района эксплуатации сетей МБУ «Липецкгорсвет» Михаил Красников,- директор МБУ «Спортивная школа № 8 «Юность»» Вячеслав Лупоносов,- председатель Липецкой городской организации Общероссийского Профсоюза образования и науки Российской Федерации Наталия Минина,- пропарщик кирпичного цеха ООО «Липецкий силикатный завод» Наталия Никитина,- машинист экскаватора производственного цеха АО «Стагдок» Виктор Присекин,- преподаватель МБУ ДО «Детская школа искусств № 6» Елена Серова,- заведующая пульмонологическим отделением, врач-пульмонолог ГУЗ «Липецкая областная клиническая больница» Светлана Симонайтес,- слесарь аварийно-восстановительных работ 5 разряда АО «Липецкая городская энергетическая компания» Валерий Сорокин,- генеральный директор ООО «Специализированный застройщик «Спецфундаментстрой» Евгений Сыров,- генеральный директор ООО «Липецкое производственное объединение «Электроаппарат» Ирина Холодова,- директор МБОУ «Гимназия № 1» Виктор Цопа.Заведующая отделением реабилитации больных, перенёсших инфаркт миокарда, врач-кардиолог АО «Липецккурорт» Ирина Глазунова считает, что ее профессия - это не столько признание, сколько - колоссальный многолетний труд. Кстати, врачом Ирина Глазунова стала случайно. Она должна была носить не белый халат кардиолога, а синюю форму прокурора.- Вообще в 10 классе я собиралась быть прокурором. А моя мама была врачом и рассказывала о своей профессии. Все считали, что я должна идти в медицину. Я окончила школу в Данкове с золотой медалью и вместе с папой поехала сдавать документы в юридический вуз в Воронеже. Но там нас запугали: не поступишь, у нас тут избранные. И мы пошли знакомиться с мединститутом Воронежа. Он меня сразу поразил. Сдала один экзамен и стала студенткой. И ни разу не пожалела! - рассказывает о своем пути в профессию врача Ирина Глазунова. - Профессионала из меня сделал упорный труд. Я считаю, что кардиолог — одна из лучших медицинских специальностей. Кардиология очень сложна, в ней столько тонкостей. Шикарная и интересная профессия!Ирина Глазунова считает, что ей предстоит немало работы, когда пандемия COVID-19 стихнет. Как профессионал она знает, что любой стресс бьет по сердцу. А жизнь в состоянии стресса и неизвестности несколько лет подряд — реальное испытание для организма. Она предполагает, что сейчас у людей катастрофическая ситуация с сердечно-сосудистой системой.На этот раз открытие доски почёта совместили с награждением новых Почетных граждан Липецка. В 2021 году ими стали: бывший первый заместитель председателя Липецкого горсовета Федор Жигаров и главный врач ГУЗ «Липецкая городская больница №4 «Липецк-Мед» Юлия Агапова.Лучших тружеников Липецка сегодня приветствовали представители исполнительной власти.- Все успехи Липецка — это ваша заслуга, заслуга горожан, - уверена мэр Липецка Евгения Уваркина. - Сегодня я хочу сказать огромное спасибо врачам, педагогам, металлургам, работника сферы ЖКХ — всем тем, кто развивает наш города и делает его лучше.- Я вижу тех людей, которые сделали огромный вклад в экономику города, в его процветание. Мне искренне приятно, что я вижу тех людей, которых я хорошо знаю. Я вас уважаю и ценю. Всех липчан с Днем города, - поздравил присутствующих де-факто сенатор Дмитрий Аверов.